Использование вакцин разных производителей во время Первой и второй прививки от коронавируса дает надежную защиту от заражения.

Об этом сообщили ученые из Оксфордского университета, которые протестировали различные методы вакцинации. Так, они исследовали эффективность смешанного применения вакцин производства Pfizer\BioNTech и AstraZeneca, а также вакцинацию одним препаратом для первой прививки и другим для второй.

В исследовании приняли участие 850 волонтеров в возрасте до 50 лет. Их прививали двумя дозами разных и одинаковых препаратов. Интервал вакцинации составлял четыре недели. В результате все комбинации приводили к формированию достаточного иммунитета от Covid-19.

Однако введение двух доз препарата AstraZeneca привели к образованию наименьшего количества антител. В то же время вакцинация сначала препаратом AstraZeneca, а затем Pfizer — до образования наибольшего количества Т-клеток.

Ученые считают, что люди, которые уже прошли полный курс вакцинации препаратом AstraZeneca, могут повысить количество Т-клеток в организме, если через определенное время сделают третью прививку другой вакциной.

Также они планируют в июле представить результаты по введению вакцин с 12-недельным интервалом. Они могут помочь проявить гибкость при планировании графиков национальных вакцинаций в будущем и привести к большей действенности препаратов.

Сейчас выводы ученых еще не рецензированы независимыми экспертами.

Недавно ученые Саарского университета также проверили, безопасно и эффективно ли смешивать вакцины AstraZeneca, Pfizer\BioNTech и Moderna.

Исследователи выяснили, что комбинирование векторных и мРНК вакцин против коронавируса эффективнее, чем вакцинация одним препаратом.

Источник: SSRN