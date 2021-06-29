Киев по состоянию на утро 29 июня 2021 года продолжает лидировать по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За сутки болезнь обнаружили у 77 человек.

За последние 24 часа в столице не зафиксировали ни одного летального случая от Сovid-19. Однако за все время пандемии в городе умерло 5 190 человек.

В то же время побороли болезнь 62 человека, за все время пандемии — 204 421.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: