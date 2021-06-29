Команда исследователей из Института биологической инженерии Висса при Гарвардском университете и Массачусетского технологического института придумала, как с помощью медицинской маски для лица диагностировать Covid-инфекцию.

Суть открытия – встроенные в ткань биосенсоры, которые можно настроить для обнаружения патогенов и токсинов.

Такая усовершенствованная маска активируется кнопкой и выдает результат в течение полутора часа. Причем точность сопоставима со стандартными диагностическими ПЦР-тестами.

— Мы по сути уменьшили всю диагностическую лабораторию до небольшого сенсора на основе синтетической биологии, который работает с любой лицевой маской и сочетает в себе высокую точность, скорость и низкую стоимостью, — отметил научный сотрудник Института Висс Питер Нгуен.

Исследователи создали биосенсоры, которые могут обнаруживать молекулы РНК, происходящие от патогенов, и соединили их с цветным или флуоресцентным индикаторным белком, а затем встроили генетическую схему в листок бумаги, чтобы создать дешевую, точную и портативную диагностику. После успешного внедрения биосенсоров в бумагу, они решили сделать их пригодными для носки.

По его словам, помимо масок для лица, программируемые биосенсоры можно интегрировать в другую одежду, чтобы на ходу обнаруживать опасные вещества, включая вирусы, бактерии, токсины и химические соединения.

Ученые утверждают, что эта технология может быть адаптирована к лабораторным халатам ученых, работающих с опасными материалами или патогенами, к униформе врачей и медсестер или сотрудников службы экстренного реагирования и военнослужащих, которые могут подвергаться воздействию опасных патогенов или токсинов, таких как нервнопаралитический газ.

В настоящее время команда активно ищет партнеров-производителей, заинтересованных в помощи в массовом производстве диагностических масок для лица для использования во время пандемии Covid-19, а также для обнаружения других биологических и экологических опасностей.