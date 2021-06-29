Исследование, проведенное учеными Университета Пенсильвании в США, показывает, что вкусовые ощущения после удаления зубов мудрости могут улучшиться в период между операцией и до 20 лет после нее. Это удивительное открытие заслуживает дальнейшего наблюдения, чтобы лучше понять, почему вкус улучшается и что это может означать клинически.

— Предыдущие исследования указали только на неблагоприятное воздействие на вкус после экстракции, и обычно считалось, что эти эффекты исчезают со временем, — отметил директор Центра запаха и вкуса при университете Ричард Л. Доти.

Исследователи проанализировали данные 1255 пациентов, прошедших химиосенсорную оценку в течение 20 лет. Среди этой группы 891 пациенту удалили третьи моляры (коренные зубы – Ред.), а 364 — нет.

Тест по идентификация всего рта включал пять различных концентраций сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина. Каждым раствором участники полоскали рот, а затем выплевывали. Затем испытуемые указывали, имеет ли раствор сладкий, соленый, кислый или горький вкус.

Выяснилось, что группа с удаленными коренными зубами превосходила контрольную группу по каждому из четырех вкусов. А женщины, к слову, во всех случаях превосходили мужчин.

По словам авторов, это улучшение можно объяснить, в частности, повреждением в результате операции нервов, которые иннервируют вкусовые рецепторы в передней части рта, что, в свою очередь, может ослабить нервы, которые обслуживают вкусовые рецепторы в задней части рта. В результате такой перестановки и увеличивается в итоге чувствительность всего рта.

По мнению исследователей, необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы определить механизм или механизмы, лежащие в основе улучшения вкусовой функции, связанного с экстракцией. Эти эффекты могут быть незначительными, но дадут представление о том, как долгосрочное улучшение нервной функции может быть результатом изменения среды, в которой распространяются нервные импульсы.