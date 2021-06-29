Для работников сферы образования и обслуживания вакцинация от Covid-19 может стать обязательной. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

— У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки, — отметил он.

По его словам, для других людей обязательность обеспечить трудно, и процесс не будет иметь практического смысла.

Он добавил, что в будущем в школу и другие учебные заведения не стоит допускать детей, которые не получили прививки против коронавируса. Если родители не хотят, чтобы их ребенок получил прививку, то есть альтернатива — дистанционное обучение.

Кузин подытожил, что график вакцинации в Украине до конца года уже сформирован.

— Для нас основная идеология — на 100% обеспечить не только первой дозой, но и второй. Когда вакцину доставляют в центр вакцинации, рассчитывают так, чтобы мы имели аналогичное резервное количество для второй дозы. Когда это урегулировали, появилась инициатива открыть полноценные центры массовой вакцинации, — говорит он.

Сейчас вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Ранее в Минздраве сообщали, что они не планируют вводить в стране обязательную вакцинацию от Covid-19.

Источник: Ліга