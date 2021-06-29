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Ольга Тетеріна |

Ситуация улучшилась: за сутки в Украине зафиксировали 182 случая Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 29 июня подтвердждены 2 234 463  случая заболевания Covid-19, а за последние сутки — 182. Из них десять детей и трое медработников.

За минувшие сутки умерли пять человек, за все время — 52 300. В то же время вылечиться за сутки удалось 582 людям, а с начала пандемии — 2 164 374 пациентам.

В больницы с коронавирусом попали 322 человека.

На территории страны провели за все время 10 817 822 ПЦР-тестирования, за сутки – 10 930 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 4 случая;
  • Днепропетровская область — 8 случаев;
  • Донецкая область — 0 случаев;
  • Житомирская область — 2 случая;
  • Закарпатская область — 0 случаев;
  • Запорожская область — 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 0 случаев;
  • Киевская область — 14 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 5 случаев;
  • Николаевская область — 15 случаев;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 3 случая;
  • Ровенская область — 7 случаев;
  • Сумская область — 6 случаев;
  • Тернопольская область — 0 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Хмельницкая область — 0 случаев;
  • Черкасская область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 3 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Коронавирус в Украине 29 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

Вакцинация от Covid-19

За последние сутки 17 065 человек получили вакцины против коронавируса.

С начала вакцинальной кампании привит 1 912 471 человек, из этого количества получили одну дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за границей). Всего сделано 2 501 831 прививку.

По состоянию на 28 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 751 726 человек.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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