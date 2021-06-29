Коронавирус в Украине 29 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 29 июня подтвердждены 2 234 463 случая заболевания Covid-19, а за последние сутки — 182. Из них десять детей и трое медработников.

За минувшие сутки умерли пять человек, за все время — 52 300. В то же время вылечиться за сутки удалось 582 людям, а с начала пандемии — 2 164 374 пациентам.

В больницы с коронавирусом попали 322 человека.

На территории страны провели за все время 10 817 822 ПЦР-тестирования, за сутки – 10 930 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 4 случая;

Днепропетровская область — 8 случаев;

Донецкая область — 0 случаев;

Житомирская область — 2 случая;

Закарпатская область — 0 случаев;

Запорожская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область — 14 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 5 случаев;

Николаевская область — 15 случаев;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 3 случая;

Ровенская область — 7 случаев;

Сумская область — 6 случаев;

Тернопольская область — 0 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Хмельницкая область — 0 случаев;

Черкасская область — 2 случая;

Черновицкая область — 3 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Вакцинация от Covid-19

За последние сутки 17 065 человек получили вакцины против коронавируса.

С начала вакцинальной кампании привит 1 912 471 человек, из этого количества получили одну дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за границей). Всего сделано 2 501 831 прививку.

По состоянию на 28 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 751 726 человек.