Коронавирус в Украине 29 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 29 июня подтвердждены 2 234 463 случая заболевания Covid-19, а за последние сутки — 182. Из них десять детей и трое медработников.
За минувшие сутки умерли пять человек, за все время — 52 300. В то же время вылечиться за сутки удалось 582 людям, а с начала пандемии — 2 164 374 пациентам.
В больницы с коронавирусом попали 322 человека.
На территории страны провели за все время 10 817 822 ПЦР-тестирования, за сутки – 10 930 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
- Винницкая область — 2 случая;
- Волынская область — 4 случая;
- Днепропетровская область — 8 случаев;
- Донецкая область — 0 случаев;
- Житомирская область — 2 случая;
- Закарпатская область — 0 случаев;
- Запорожская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 0 случаев;
- Киевская область — 14 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 5 случаев;
- Николаевская область — 15 случаев;
- Одесская область — 8 случаев;
- Полтавская область — 3 случая;
- Ровенская область — 7 случаев;
- Сумская область — 6 случаев;
- Тернопольская область — 0 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 2 случая;
- Хмельницкая область — 0 случаев;
- Черкасская область — 2 случая;
- Черновицкая область — 3 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Вакцинация от Covid-19
За последние сутки 17 065 человек получили вакцины против коронавируса.
С начала вакцинальной кампании привит 1 912 471 человек, из этого количества получили одну дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за границей). Всего сделано 2 501 831 прививку.
По состоянию на 28 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 751 726 человек.