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Юлія Захарченко |

В Канаде разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках

В Канаде разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках

Макмастерский университет при поддержке Национального исследовательского совета Канады исследуют оральную вакцину, которая могла бы существенно изменить способ введения препарата.

Исследователи разрабатывают вакцину в виде тонкой съедобной полоски, содержащую препарат против коронавируса, которая будет растворяться во рту.

По мнению исследователей, многие люди не хотят делать укол, поэтому такое решение может стать толчком к более охотной вакцинации граждан.

В настоящее время команда ученых смогла стабилизировать протеин из вакцины при температуре 40°C, хотя для большей эффективности препарат нужно охлаждать до более низкой температуры.

Ученые также отметили, что разработка вакцины сейчас находится на ранних стадиях исследований. В частности, препарат прошел первую фазу испытаний.

Исследователи готовятся ко второй фазе испытаний, во время которой узнают, сможет ли организм формировать иммунный ответ после введения препарата в виде съедобной полоски.

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Источник: CBC News

Фото: Pexels

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