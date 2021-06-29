Макмастерский университет при поддержке Национального исследовательского совета Канады исследуют оральную вакцину, которая могла бы существенно изменить способ введения препарата.
Исследователи разрабатывают вакцину в виде тонкой съедобной полоски, содержащую препарат против коронавируса, которая будет растворяться во рту.
По мнению исследователей, многие люди не хотят делать укол, поэтому такое решение может стать толчком к более охотной вакцинации граждан.
В настоящее время команда ученых смогла стабилизировать протеин из вакцины при температуре 40°C, хотя для большей эффективности препарат нужно охлаждать до более низкой температуры.
Ученые также отметили, что разработка вакцины сейчас находится на ранних стадиях исследований. В частности, препарат прошел первую фазу испытаний.
Исследователи готовятся ко второй фазе испытаний, во время которой узнают, сможет ли организм формировать иммунный ответ после введения препарата в виде съедобной полоски.
Источник: CBC News