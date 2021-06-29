Вчера, 28 июня, в столице Японии зафиксировано 317 случаев заражения Covid-19. Это на 81случай больше в сравнении с началом прошлой недели. Рост наблюдается девятую неделю подряд. До Олимпийских игр, которые должны открыться 23 июля, осталось меньше месяца.

— Число новых случаев заражения в столице и других районах пригорода Токио явно имеет тенденцию к росту, — сказал в интервью общественной телекомпании NHK министр, курирующий меры реагирования Японии на пандемию Ясутоши Нисимура.

Опасность проведения мероприятия масштаба Олимпийских игр во время пандемии была в очередной раз продемонстрирована, когда два члена команды из Уганды дали положительный результат на Covid-19. У обоих был Дельта-вариант вируса, сообщают местные СМИ.

В ответ правительство пообещало ужесточить карантинные требования для спортсменов и других участников из районов, где была обнаружена Дельта.

— Какие бы меры вы ни предприняли, инфицированные люди придут… это неизбежно, — сказал президент Олимпийского комитета Японии Ямасита.

По его словам, строгий пограничный контроль в аэропортах чрезвычайно важен.

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Признаки того, что Covid-19 набирает силу, появились всего через несколько дней после того, как правительство отменило чрезвычайное положение в Токио и девяти других регионах, несмотря на свидетельства того, что попытки снизить уровень заражения оказались неудачными.

— Все меры, которые мы предпринимаем, обеспечат безопасность Игр независимо от того, будет чрезвычайное положение или нет, — заявил вице-президент МОК Коутс.

С начала пандемии в стране зарегистрировано почти 800 тыс случаев заболевания и почти 15 тыс случаев смерти. Это один из самых высоких показателей в регионе.

Недавние опросы указывают на высокий уровень общественной оппозиции в Токио. Опрос, проведенный Mainichi Shimbun, показал, что 58% жителей города выступили против проведения мероприятия этим летом, а 30% — за.