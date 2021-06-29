Карантинные ограничения в Великобритании не будут снимать в начале следующего месяца.

Однако новый министр здравоохранения страны Саджид Джавид не видит причин продолжать их после 19 июля.

По его словам, ни одна дата смягчения ограничений не является рисковой, поэтому Великобритания должна научиться жить с вирусом.

– Мы знаем, что людям и компаниям нужна уверенность, поэтому мы хотим, чтобы каждый шаг был необратимым. Ограничения должны закончиться. Мы обязаны как можно скорее восстановить свободу британцев, которые многим пожертвовали, и не ждать ни минуты дольше, чем это потребуется, – подчеркнул он.

Таким образом, по убеждению Саджида Джавида, в данный момент ориентируются на дату 19 июля.

23 июня стало известно, что правительство Великобритании разрешило посетить полуфиналы Евро-2020 6 и 7 июля и финал 11 июля более 60 тыс. болельщикам на легендарном Уэмбли.

Все любители футбола должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 или сертификат, который подтверждает полную вакцинацию (две дозы, полученные за 14 дней до события).