Как правильно заморозить клубнику на зиму

Если хотите однажды холодным зимним вечером вернуться в лето, поторопитесь запастись на зиму клубникой. Варенье сейчас неактуально, потому советуем заморозить ягоды или ягодное пюре.

Подготовка ягод

Выбирайте ягоды, собранные в сухую погоду. Они плотные и лучше хранятся.

Ягоды, предназначенные для заморозки, следует перебрать, промыть в трех водах.

Поврежденные и мягкие ягоды — отбраковать.

Очистите их от хвостиков, просушите, выложив в один слой на хлопчатобумажную ткань. Если ягоды не просушить, они покроются льдом, а при размораживании стекут.

Уложите клубнику в тару, предназначенную для замораживания, закройте плотно крышкой и поставьте в морозильную камеру. Лучше использовать небольшие контейнеры, чтобы зимой не размораживать ягоды по несколько раз.

Замораживаем ягоды целиком

Подготовьте ягоды, как описано выше, разложите их целыми на доске, обернутой в пищевую пленку, и поставьте в морозилку на два часа. Затем уже замороженные ягоды пересыпьте в контейнер.

Замораживаем половинки

В некоторых рецептах требуются половинки ягод, поэтому замораживать клубнику можно, разрезав пополам. Целые ягоды при размораживании обычно теряют форму.

Подготовьте ягоды, как указано выше. Разрежьте их на половинки, выложите разрезом вверх и отправьте в морозильную камеру на 2-3 часа. Замороженные ягоды сложите в контейнер.

Клубничное пюре

Пюрировать лучше всего ягоду некондиционную: разного размера, разной формы. Обычно такую используют для соусов, добавок к йогуртам, для приготовления желе или компотов.

Перебейте в блендере ягоды. Добавьте 250 г сахара на 1 кг клубники. Оставьте на несколько часов, чтобы сахар хорошо растворился, переложите в лоточки, закройте плотно и поставьте в морозильную камеру. Если хотите пюре без косточек, его нужно пропустить через мелкое сито.

Клубника коктейльная

Возьмите мелкие ягоды, вымойте. Хвостики можно не обрывать. Выложите по ягодке в формочки для льда, залейте водой или клубничным соком, смешанным с водой. Поставьте в морозилку. Ледяные клубничные кубики можно добавлять в коктейли и другие напитки. Можно приготовить клубнику коктейльную и в одноразовых полиэтиленовых формах для льда. Но в этом случае подойдут только пюре или сок, который заливают в форму.

Размораживаем правильно

Зимой клубнику лучше всего размораживать на верхней полке холодильника — ни в коем случае не под горячей водой или в микроволновке.

Повторно замораживать ягоды и пюре не стоит. Лучше съешьте.

Клубника считается сильным аллергеном. Но фитотерапевт предлагает с помощью клубники избавиться от аллергии. Подробнее читайте здесь.