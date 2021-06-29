Респираторы FFP3 могут обеспечить до 100% защиты медицинского персонала в отличие от обычных хирургических масок. Об этом свидетельствует исследование Кембриджского университета, которое провел Фонд здравоохранения Великобритании.

По словам исследователей, качество масок для лица, которые используют медицинские работники, влияет на риск заражения коронавирусом.

— Ношение высококачественного респиратора FFP3 может обеспечить до 100% защиты. В то же время ношение обычных хирургических масок может увеличить риск заражения персонала, — отметили они.

Данные для исследования собрали во время программы регулярного тестирования Covid-19 в одной из больниц страны. Медицинское учреждение большую часть 2020 года следовало национальным рекомендациям, которые определяют, что медицинские работники должны носить хирургические маски.

Ученые отметили, что хирургические маски устойчивы к жидкостям, но они непрочные, неплотно прилегают к лицу и не предназначены для отфильтровывания инфекционных аэрозолей, которые задерживаются в воздухе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у медицинского работника, который использует хирургическую маску во время контактирования с пациентами с Covid-19, риск заразиться в 47 раз выше, чем в респираторе FFP3.

Последние плотно прилегают к лицу и разработаны, чтобы фильтровать аэрозоли. Это снижает риск инфицирования коронавирусом. После того как медицинские работники начали использовать респираторы, уровень заражения среди них существенно снизился. Маска обеспечивала от 31 до 100% защиты.

Кроме того, команда исследователей из Института биологической инженерии Висса при Гарвардском университете и Массачусетского технологического института придумала, как с помощью медицинской маски для лица диагностировать Covid-инфекцию.

В маску встроили специальные биосенсоры, которые можно настроить для обнаружения патогенов и токсинов.

Источник: BBC