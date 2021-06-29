Лишний вес человека является дополнительным фактором для тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский в социальных сетях.

По его словам, обычно люди с лишним весом имеют сопутствующие заболевания, например, гипертонию, которая также может приводить к тяжелому течению Covid-19.

— Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес каким-то образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть во время осложнения Covid-19 у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно и с большим трудом, — отметил он.

Комаровский подчеркнул, что осложнения во время коронавируса могут появиться из-за общих факторов именно у людей с лишним весом, потому что у них по-особенному функционируют рецепторы, через которые вирус проникает в организм.

Поэтому в любом случае ожирение рассматривают как фактор риска во время коронавирусной инфекции. Врач добавил, что это не повод для паники, ведь большое количество людей с лишним весом легко переносят болезнь.

— Именно сочетание ожирения и неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни. Поэтому при наличии лишнего веса вам просто нужно знать и понимать, что повышение артериального давления — это один из ваших спутников, — подчеркнул он.

Комаровский призвал во время лишнего веса контролировать и измерять артериальное давление даже если нет подозрения на коронавирус. Также если человек не болела коронавирусом, врач советует по возможности вакцинироваться от Covid-19 любым доступным препаратом.

Источник: Евгений Комаровский