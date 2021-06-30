Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Австралия отменила возрастные ограничения для вакцинации AstraZeneca

вакцинація

В Австралии отменили возрастные ограничения для взрослых, которые хотят получить прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщило одно из информационных агентств США. Ранее австралийцев моложе 60 лет предостерегали от этой прививки из-за риска возникновения тромбоэмболических составов.

Органы здравоохранения приняли соответствующее решение из-за активного распространения штамма коронавируса Дельта. В правительстве добавили, что расширение доступности препарата от AstraZeneca основано на оценке риска.

Из-за новых вспышек Covid-19, которые фиксируют в стране, правительство возобновило вопрос о программе вакцинации в Австралии, ведь в некоторых регионах она происходит медленно.

Австралия имеет один из самых низких показателей вакцинации среди всех развитых стран, где менее 5% населения полностью вакцинировано от Covid-19.

Читайте
Опять маски и тесты: Израиль из-за штамма Дельта усиливает карантин

В некоторых регионах Австралии вводят локальные локдауны из-за вспышек коронавируса. Власти страны считают, что они вызваны распространением штамма Дельта.

Жители Тасмании, Сиднея, Дарвини снова живут с карантинными ограничениями. Масочный режим в помещениях ввели в Аделаиде и Канберре.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка