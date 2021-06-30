В Австралии отменили возрастные ограничения для взрослых, которые хотят получить прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщило одно из информационных агентств США. Ранее австралийцев моложе 60 лет предостерегали от этой прививки из-за риска возникновения тромбоэмболических составов.

Органы здравоохранения приняли соответствующее решение из-за активного распространения штамма коронавируса Дельта. В правительстве добавили, что расширение доступности препарата от AstraZeneca основано на оценке риска.

Из-за новых вспышек Covid-19, которые фиксируют в стране, правительство возобновило вопрос о программе вакцинации в Австралии, ведь в некоторых регионах она происходит медленно.

Австралия имеет один из самых низких показателей вакцинации среди всех развитых стран, где менее 5% населения полностью вакцинировано от Covid-19.

В некоторых регионах Австралии вводят локальные локдауны из-за вспышек коронавируса. Власти страны считают, что они вызваны распространением штамма Дельта.

Жители Тасмании, Сиднея, Дарвини снова живут с карантинными ограничениями. Масочный режим в помещениях ввели в Аделаиде и Канберре.