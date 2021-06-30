Подагра – хроническое воспалительное заболевание суставов, сопровождающееся приступами боли. Возникает при отложении солей мочевой кислоты, которые кристаллизуются в тканях суставов. Она отравляет жизнь каждому, кто ею страдает. Но оказывается, есть вкусное лекарство от нее.

Можно ли употреблять при подагре клубнику Фактам ICTV рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

Главное при подагре исключить или максимально уменьшить продукты, содержащие животные белки. Именно они способствуют отложению солей мочевой кислоты в организме. Особенно полезны для подагриков фрукты и ягоды, так как многие из них обладают мочегонными свойствами, а значит, могут выводить из организма и лишнюю жидкость, и растворенные в ней токсины, и соли мочевой кислоты.

В разгаре сезон клубники, поэтому речь пойдет о ней. Клубника не просто разрешена при подагре, она рекомендуется к употреблению, поскольку обладает множеством полезных свойств, которые облегчают течение болезни.

Ягоды клубники оказывают благоприятное воздействие на весь организм. В ней много витаминов А, С, Е, группы В, а также медь, железо, цинк, антиоксиданты.

Ягоды улучшают работу почек, желудочно-кишечного тракта, положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

При подагре клубника способствует устранению отеков суставов. Салициловая кислота, содержащаяся в ее ягодах, убирает воспаление. Следовательно, уходит боль, сустав становится подвижным.

К тому же, благодаря яркой, ароматной и вкусной ягоде в организме усиливается выработка эндорфинов, улучшается настроение и качество жизни.

Болезнь отступает и человек начинает думать не о боли, а о приятных вещах. Клубника, как мощный афродизиак, повышает либидо у женщин и мужчин. И на место страданий приходит блаженство. Волшебная ягода эта клубника.

— Но всегда есть но, — предостерегает диетолог. — Не думайте, что клубника — вкусное и приятное лекарство. Она может напомнить и о других болезнях из своего букета. Если повышена кислотность, беспокоит язва, гастрит, панкреатит, употребляйте клубнику осторожно. Лучше в виде сока.

Еще один момент, о котором стоит помнить. При мощном выведении мочевой кислоты может возникнуть обострение подагры.

Поэтому диетолог советует не злоупотреблять ягодами, а есть не больше одной чашки клубники за прием (при трехразовом питании).

— Еще несколько советов по поводу клубники, — напоминает Борис Скачко. – Важно употреблять ягоды, которые выращены без применения химических удобрений и пестицидов. Лучше, если это собственноручно выращенная клубника.

Но поскольку не все могут выращивать ягоды, то нужно покупать их у проверенных продавцов или правильно выбирать на рынке.

Ягоды должны быть плотными, не мятыми, однородного цвета и обязательно обладать приятным ароматом. Ягоды, которые не пахнут и водянистые внутри, явно выращены с применением большого количества химии. Они могут нанести только вред организму.

К сожалению, сезон клубники короткий, но клубникой можно запастись на всю зиму. Ее можно заморозить или высушить.

Можно заготовить также и листья клубники, а осенью и зимой добавлять их в чай или травяные сборы. Настой ягод и листьев – отличное мочегонное средство, способствующее выведению солей из организма.

А в жаркую погоду можно освежиться и подлечиться таким напитком: разомните в чашке 200 г свежих ягод клубники, добавьте две ложки меда, чайную ложку лимонного сока и залейте 250 мл воды. Охладите напиток в холодильнике или с помощью льда. Употреблять его можно каждый день, но без фанатизма.

Поскольку желатин показан при любых заболеваниях суставов, то для разнообразия можно готовить клубничное желе.

В период обострения подагры от клубники все же нужно отказаться.

Как правильно заморозить ягоды клубники, чтобы запастись ими на зиму, читайте здесь.