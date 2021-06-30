Коронавирус продолжает мутировать ускоренными темпами. Есть серьезные опасения, что существующие вакцины против Covid-19 окажутся бессильными перед новыми, более мощными атаками инфекции. Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии одному из украинских телеканалов.

В связи с нарастанием разновидностей штаммов Covid-19, Всемирная организация здравоохранения предложила новые принципы классификации давно существующих Covid-популяций. Им дают новые параллельные названия, придерживаясь этических норм, без привязки к национальным аспектам.

— Те штаммы, которые будут появляться в дальнейшем, в названии будут иметь новую букву греческого алфавита. И кажется, что скоро закончатся буквы. Мутации продолжаются, – отметила Наталья Виноград.

По ее словам, последний обнаруженный штамм назвали Зета.

В настоящее время, придерживаясь рекомендаций ВОЗ, ученые и врачи разделяют некоторые штаммы на два вида:

вызывающие беспокойство и составляющие высокую эпидемиологическую опасность – Альфа, Бета, Гамма, Дельта;

вызывающие сугубо медицинский интерес.

Эпидемиолог также подчеркнула важность вакцинации, которую следует сделать как можно скорее. По ее словам, существующие вакцины если и не защитят от атаки новых Covid-популяций, но хотя бы уберегут от тяжелого течения болезни и смерти.