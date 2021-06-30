В новом исследовании ученые сразу трех американских университетов – Флориды, Техаса и Лос-Анджелеса – выяснили, что основными факторами, демонстрирующими степень удовлетворенности в отношениях являются невротизм и поведение супругов в стрессовые периоды.

По текущим оценкам, половина всех супружеских пар в США в конечном итоге распадаются. Эта тенденция побудила исследователей изучить, почему современные браки так быстро разваливаются.

Работа включала анализ данных десяти предыдущих долговременных исследований с участием более тысячи пар. В качестве способа измерения удовлетворенности пары использовалась модель уязвимость-стресс-адаптация.

Участников попросили оценить своих супругов по трем основным параметрам: степень избегания привязанности, невротизм и тревожность привязанности. Каждого также попросили оценить своего супруга относительно того, как они вели себя в стрессовые моменты и насколько они были вовлечены в периоды, когда требовалось решение проблем.

Исследователи обнаружили одну особенность среди тех пар, которые наиболее удовлетворены своими отношениями — то, как они оба вели себя во время стресса.

Выяснилось, что то, как пары относятся друг к другу во время стресса, является основным фактором того, насколько они удовлетворены своими отношениями. Это было одним из устойчивых качеств, которые, как выяснили исследователи, могло создать или разрушить брак.

Другой же фактор — степень невротизма – показывал проявления негативного поведения обоих супругов, которое приводило к оппозиционному, нетерпимому поведению во время стресса или решения проблемы.

Разумеется, подобные позиции отнюдь не способствовали укреплению удовлетворенности друг другом. С течением времени они только усугубляли проблему, что в конечном итоге заканчивалось разрывом отношений.

Невротизм — черта личности, характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, иногда — вегетативными расстройствами. Невротизм не следует отождествлять с неврозом, так как невротические симптомы может обнаруживать и здоровый человек. Невротизм измеряется, как правило, с помощью специальных шкал или личностных опросников.