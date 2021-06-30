За полтора года пандемии коронавируса мир уже видел классический уханьский штамм, потом английский, южноафриканский, а теперь и индийский, который получил обозначение Дельта.

Новый штамм куда заразнее предыдущих, он скорее распространяется и наносит еще больший вред здоровью. По имеющимся данным, Дельта поражает не только дыхательную систему, но и желудочно-кишечный тракт.

Уже более 90 стран сообщили о наличии у них больных со штаммом Дельта. В Европе заговорили об очередном ограничении сообщения со странами, пораженными новой мутацией.

А президент Соединенных Штатов отправился в специальное турне, чтобы убедить еще не вакцинированных американцев не медлить.

Коронавирусная статистика в Соединенных Штатах в последнее время пошла вверх. Около 200 новых случаев инфицирования зафиксировали за неделю и в Израиле, который является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации. Поэтому там снова нужно носить маски в помещениях.

В Украине пока зафиксировали два случая Дельты. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о подростке и женщине, которых якобы госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Однако в самой больнице впоследствии это отрицали.

Позже сообщили о 16-летнем парне и 66-летнем мужчине из разных семей. Оба путешествовали по многим странам, но вернулись домой через российскую границу.

А именно в России штамм Дельта сейчас свирепствует с особой силой. Масштабы новой волны не в состоянии скрыть даже кремлевская цензура.

Признанные в мире вакцины власти в страну не допускают. А отечественному Спутник V не доверяют даже сами россияне.

Карантин при этом работает только против оппозиции. Провластные же массовые мероприятия проходят беспрепятственно.

На днях в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников. Десятки тысяч людей вышли на улицы без социальной дистанции и часто даже без масок.

Зато двух активисток с одиночными пикетами в поддержку политзаключенных мгновенно задержали за нарушение санитарных норм.

Чтобы уберечь Украину от нашествия Дельты, правительство со 2 июля ограничивает въезд из стран, где он зафиксирован. Но новая волна, по мнению экспертов, все равно будет. И даже раньше осенних холодов.

По последним данным, ведущие вакцины эффективны и против индийского штамма. Однако вакцинированных у нас пока немного.

В ожидании прихода нового штамма главное не допустить его слишком быстрого распространения. Ведь 80 тыс. больных одновременно для нашей медицины — это верхний предел возможностей.

Риск тяжелого течения Covid-19 может повысить лишний вес

Лишний вес человека является фактором для тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский в социальных сетях.

По его словам, обычно люди с лишним весом имеют сопутствующие заболевания, например гипертонию, которая также может приводить к тяжелому течению Covid-19.