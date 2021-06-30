В Киеве резко возросло количество больных коронавирусом. По состоянию на 30 июня в столице выявили 225 новых случаев Covid-19.
За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умер один пациент. В то же время за все время пандемии в городе умерло 5 191 человек.
Вылечиться за сутки удалось 202 людям, а за все время пандемии — 204 623.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.