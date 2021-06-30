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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 225 случаев Covid-19

коронавірус

В Киеве резко возросло количество больных коронавирусом. По состоянию на 30 июня в столице выявили 225 новых случаев Covid-19.

За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умер один пациент. В то же время за все время пандемии в городе умерло 5 191 человек.

Вылечиться за сутки удалось 202 людям, а за все время пандемии — 204 623.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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