В Киеве резко возросло количество больных коронавирусом. По состоянию на 30 июня в столице выявили 225 новых случаев Covid-19.

За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умер один пациент. В то же время за все время пандемии в городе умерло 5 191 человек.

Вылечиться за сутки удалось 202 людям, а за все время пандемии — 204 623.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: