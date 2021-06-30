Вчера, точнее, уже сегодня, 30 июня, когда поздно ночью закончился футбольный поединок между сборными командами Украины и Швеции, не только Киев, но, пожалуй, вся Украина взорвалась фейерверком неистовой радости и эйфории от блистательной победы наших спортсменов.

Почему футбольные эмоции заражают даже тех, кто далек от футбола и, строго говоря, не принадлежит к числу его фанатов? В чем секрет этого невероятно волнительного явления? С этими вопросами Факты ICTV обратились к кандидату психологических наук, психологу высшей категории Ирине Шевченко.

— Прежде всего, футбол – это очень эффективный способ эмоционально выплеснуться, внутренне перезарядиться, перезагрузиться, — отмечает Ирина Шевченко.

По ее словам, спортивный стадион можно назвать, пожалуй, единственным местом, где люди могут не сдерживать себя в проявлении своих эмоций: кричать, даже орать, прыгать, петь, обниматься с совершенно незнакомыми людьми.

В наши коронавирусные времена, когда наполнение трибун футбольных арен ограничено, болельщики находят им замену в барах, кафе, перед домашними телеэкранами. Но градус накала футбольных страстей от этого нисколько не страдает. Зашкаливающая энергетика неистовых фанатов настолько сильна, что не оставляет окружающим ни одного шанса остаться равнодушным.

Понятно, что все это становится возможным, если мы говорим о знаковых играх, чрезвычайно важных для победы в том или ином футбольном турнире. Как это сложилось во время матча Украина-Швеция.

— Кроме того, футбол – невероятно зрелищен. И по специфике самой игры, с ее тактикой и техническими нюансами. И по эмоциональному состоянию футболистов, чьи реакции на поле – это эмоции в чистом виде, — говорит Ирина Шевченко.

Но самая главная магия футбола, по словам психолога, это его способность пробуждать чувство патриотизма, гордости за свою команду, за свою страну. И это тоже – эмоции в чистом виде, которых нам так не хватает в повседневности.

Футбол — это в своем роде праздник духа и единения. К слову, это ощущение национального единства присутствует не только в мгновения победы. Спорт, и футбол особенно, тем и уникален, что способен объединить людей даже на фоне ситуативных неудач.