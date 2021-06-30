Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 30 июня 2021

В мире по состоянию на 30 июня подтвердилось 182,6 млн случаев Covid-19, а за сутки – 121,7 тыс.

Количество новых случаев заболеваемости Covid-19 в Украине за минувшие сутки заметно увеличилось.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 30 июня было зафиксировано 633 новых случая коронавируса, из них 31 ребенок и 19 медработников. Побороли болезнь 2 294 украинца, а от осложнений, которые вызвал вирус, умерло 40 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Между тем, Украина завершает подготовку к внедрению Covid-сертификатов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование.

Коронавирус в мире

В Австралии отменили возрастные ограничения для взрослых, которые хотят получить прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщило одно из информационных агентств США. Ранее австралийцев моложе 60 лет предостерегали от этой прививки из-за риска возникновения тромбоэмболических составов.

Резкий скачок заболеваемости в Украине и готовность сертификатов вакцинации: Covid-новости 30 июня / 2 фотографии

На Кипре с завтрашнего дня, с 1 июля 2021 года, утратит силу официальное требование отрицательного результата ПЦР-теста от тех, кто сделал прививку. При этом стоит отметить, что вакцину CoronaVac производства Китая Кипр не признает.

В то же время Греция намерена и впредь требовать результаты ПЦР-тестов. В частности, и от россиян, получивших необходимые две дозы вакцины Спутник.

Напомним, сертификат ЕС признает только четыре вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Vaxzevria\AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer.