В Европейском Союзе окончательно утвердили Covid-сертификаты, поэтому большое количество стран открывает свои границы для вакцинированных туристов, которые будут иметь этот документ. Сертификат должен помочь в путешествиях как внутри ЕС, так и в Шенген.

Факты ICTV узнали, что такое паспорт вакцинации, когда его можно будет получить в Украине и какие с ним могут быть проблемы.

Что такое Covid-сертификат

В Министерстве здравоохранения отметили, что Covid-сертификат — это документ, который разрабатывают с учетом требований ЕС на основе спецификаций EU Digital Covid Certificate Еврокомиссии. Этот документ будет действовать при пересечении границ стран Европейского Союза.

Паспорт вакцинации будет иметь QR-код в приложении Дія, благодаря которому можно будет проверить его действительность.

— Информацию будут брать из электронной системы здравоохранения. Поэтому подделать этот сертификат будет трудно, — отметили в Минздраве.

Его будут выдавать бесплатно, например, местными органами здравоохранения, центрами тестирования, и двумя языками — английским и национальным. Документ будет действовать во всех странах ЕС. Однако въехать в страны союза без ПЦР-тестирования, но с паспортом вакцинации можно только при условии вакцинации препаратами Comirnaty Pfizer/BioNTech и Vaxzevria (прежнее название которой AstraZeneca).

В Украине планируют выпускать Covid-сертификаты в двух формах:

внутренний — для пользования внутри страны (их будут использовать для посещения массовых мероприятий и общественных мест, например, учебных заведений, концертов, публичных заведений питания, если Украина будет находиться на соответствующем уровне эпидопасности);

— для пользования внутри страны (их будут использовать для посещения массовых мероприятий и общественных мест, например, учебных заведений, концертов, публичных заведений питания, если Украина будет находиться на соответствующем уровне эпидопасности); внешний — для выезда за границу.

Как оформить Covid-сертификат

Получить документ сможет любой гражданин Украины. Но пока процедура оформления и получения неизвестна, ведь они не введены в оборот и находятся на стадии разработки.

В нем будет вся необходимая для проверки на границе информация относительно прививок от Covid-19, отрицательных результатов ПЦР-тестов и после выздоровления. Он будет содержать данные:

о прививках от Covid-19;

об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус;

о том, что человек выздоровел от Covid-19.

Когда заработает в Украине

В Украине планируют запустить цифровые Covid-сертификаты в июле этого года. Их возможно будет получить через Дія и в электронной, и в бумажной формах (файл для самостоятельной печати).

Так, в Министерстве цифровой трансформации уже объявили о начале бета-тестирования этого документа. Бета-тест стартует 1 июля и в нем могут принять участие те желающие, которые получили две дозы вакцины от Covid-19 на территории Украины. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

Бумажную версию можно будет получить у семейного врача. Также в правительстве планируют в перспективе наладить выдачу таких сертификатов в центрах предоставления административных услуг.

Какие есть проблемы

В сертификате будет указано название вакцины, которой человек привился. Сейчас в Украине используют Pfizer/BioNTech, AstraZenecа и CoronaVac. Препараты одобренные для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Однако в ЕС отметили, что в сертификатах должна быть указана вакцина, которая одобрена Европейским агентством лекарственных средств ЕМА.

Из всех вакцин, которыми сейчас прививают украинцев, в ЕС зарегистрированы Comirnaty производства Pfizer/BioNTech и Vaxzevria (AstraZeneca). То есть украинцы, которые привились препаратом Covishield и CoronaVac и получили Covid-сертификат, пока не смогут путешествовать по Европе с этим документом.

Стоит отметить, что каждое государство ЕС сможет по своему усмотрению выдавать и принимать сертификаты и для вакцин, которые рекомендовала ВОЗ.

Можно будет путешествовать без паспорта вакцинации

В Минздраве утверждают, что украинцы смогут путешествовать без этого сертификата. Каждая страна сама устанавливает условия для въезда иностранцев и людей без гражданства.

— Советуем изучать условия пересечения границы на официальных ресурсах той страны, куда вы направляетесь. Также можно зайти на сайт Министерства иностранных дел, где есть интерактивная карта с условиями въезда в разные страны мира, — добавили в министерстве.

Какая польза от Covid-сертификата

В Минздраве говорят, что цифровой Covid-сертификат создается для того, чтобы гражданам было проще передвигаться по странам ЕС. Однако его эффективность будет известна после официального внедрения.

Ранее в Кабинете министров отметили, что Венгрия, Молдова, Турция и Грузия готовы признать украинские Covid-сертификаты, которые должны запустить 1 июля.