Во Франции легализовали ЭКО для однополых пар и одиноких женщин

Правительство Франции в последнем чтении приняло резонансный законопроект. Государство разрешило искусственное оплодотворение для одиноких девушек или состоящих в однополых отношениях.

Спикер Нацсобрания Франции Ришар Фернан заявил, что депутаты провели глубокую работу над законопроектом. В частности, политики рассмотрели спорные вопросы, имеющие фундаментальное значение для французского населения.

Народные депутаты решили утвердить законопроект о биоэтике. За такое решение проголосовали 326 политиков, против — 115 депутатов, еще 42 человека воздержались.

Законопроект был на рассмотрении французского парламента примерно два года. До этого времени ЭКО в государстве разрешали только для гетеросексуальных пар.

Прогнозируется, что первые процедуры проведут до конца лета 2021 года. Таким образом Франция стала 11-й страной из 27 в Европейском Союзе, где разрешена вспомогательная репродукция для всех женщин.

Среди них Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Испания, Португалия и Мальта. За пределами ЕС эти права гарантируются в Великобритании и Исландии.

Источник: Linternaute