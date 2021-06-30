Украина завершает подготовку к внедрению Covid-сертификатов — Шмыгаль

О том, что Украина вышла на финишную прямую в подготовке отечественных Covid-сертификатов, написал в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Его можно будет сгенерировать в приложении или на портале Дія. В перспективы его можно будет получить у семейного врача, — объяснил председатель правительства.

По его словам, уже принято необходимое постановление Кабинета Министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование.

Денис Шмыгаль сообщил, что дал поручение вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как сообщали Факты ICTV со ссылкой на Министерство здравоохранения, Covid-сертификат будет действовать при пересечении границ стран Европейского Союза.

Документ будет иметь силу во всех странах ЕС. Однако въехать в страну союза без ПЦР-тестирования, но с паспортом вакцинации можно только при условии прививки вакцинами Comirnaty, Pfizer/BioNTech и Vaxzevria (прежнее название которой AstraZeneca).

Паспорт вакцинации будет иметь QR-код в приложении Дія, благодаря которому можно будет проверить его действительность.

Ожидается, что Covid-сертификат будут выдавать бесплатно, например, местными органами здравоохранения или центрами тестирования.

В Украине планируют выпускать Covid-сертификаты в двух формах:

внутренний — для использования внутри страны (для посещения массовых мероприятий и общественных мест, например, учебных заведений, концертов, публичных заведений питания, если Украина будет находиться на соответствующем уровне эпидбезопасности);

внешний — для выезда за границу.

Получить Covid-сертификат сможет любой гражданин Украины. Но пока процедура оформления и получения неизвестна. Ведь сертификаты не введены в обращение и находятся на стадии разработки.

В документе будет вся необходимая для проверки на границе информация относительно прививок от Covid-19 негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после коронавируса.

Covid-сертификат будет содержать данные:

о прививке от Covid-19;

об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус;

о том, что человек выздоровел от Covid-19.

Более подробно о нюансах оформления и получения Covid-сертификата читайте на нашем сайте.

Источник: Денис Шмыгаль