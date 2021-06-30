Совсем недавно в связи с уменьшением заболеваемости Covid-19 все области Украины перешли в зеленую зону. Все ограничения при въезде в страну и выезде из нее были сняты.

Украинцы вдохнули полной грудью и отправились в отпуска. Кто на курорты Турции и Египта, кто в соседнюю Россию, а кто и на чемпионат Европы по футболу, потому что УЕФА решило, что без болельщиков футбол – не футбол.

И наше правительство 16 июня отменило требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для наших граждан, возвращающихся из-за границы. Казалось бы, все устаканивается и жизнь возвращается в привычное русло.

Но не тут-то было. Вирус мутировал в очередной раз, и мы получили новый вариант – Дельта — еще более агрессивный, заразный и хитрый. Это произошло еще в октябре 2020 года, между прочим, в Индии. То есть, все об этом знали, и давно.

Ученые предупреждали индийцев, когда случилась самая мощная в мире вспышка коронавируса, об опасности нового штамма, но к мнению специалистов не прислушались. И Индия пошла на рекорд: 6 мая – 412 тыс. новых случаев за сутки, 9 июня – 6 148 смертей за сутки.

Как утверждают ученые, благодаря этим мутациям количество больных Covid-19 растет в геометрической прогрессии.

Сейчас штамм коронавируса Дельта уже зафиксирован в 96 странах, в том числе и в Украине, и является доминирующим в нескольких странах. Среди них Великобритания, Португалия, Россия.

В России в последнее время наблюдается ситуация, схожая с индийской – кривая заболеваемости резко взлетела вверх. За последние сутки выявлено 21 042 новых случая коронавируса. Зафиксировано 669 летальных исходов. Это уже не просто новая волна, а девятый вал. То ли еще будет?

Оле-оле-оле-оле!

И одними из первых на себе это ощутили финны. Финские болельщики, посетившие Санкт-Петербург, где проводился один из матчей чемпионата Европы по футболу Финляндия – Бельгия, уже привезли не родину “русский сувенир” — индийский штамм Дельта. Из-за этого стране грозит полный локдаун.

— Власти Финляндии не исключают введения в стране нового локдауна – после того как вернувшиеся из России футбольные болельщики завезли в страну индийский штамм коронавируса, получивший название Дельта, — сообщает Радио Свобода со ссылкой на финские СМИ.

Как отмечают журналисты, многие болельщики вернулись домой, не пройдя тест на коронавирус. И вот вам результат!

Следующими на очереди могут стать Швейцария и Испания. Их сборные встречаются в Питере 2 июля, организаторы чемпионата не собираются учитывать эпидситуацию и переносить встречи команд. А ведь Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости в России!

Как сообщают финские журналисты, на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью Covid-19 в России уже обеспокоилась Швеция, сборная которой сыграла матч в Санкт-Петербурге.

Нам же стоит только уповать на то, что шведские болельщики, посещавшие РФ, не приехали в Глазго, где 29 июня их сборная играла с украинской. И проиграла, между прочим. Ура! Но, наверняка, наши болельщики на разных матчах братались со шведскими и другими фанатами футбола.

И что привезут они нам из европ, мы знаем, тут и к бабке не ходи – Дельту. Ведь всем понятно, что ни местные, ни приезжие не соблюдали на 100% все карантинные ограничения, установленные в такой ситуации: они пили, пели, танцевали, обнимались друг с другом.

А нужен ли берег турецкий?

Не отстают от футбольных фанатов и любители активного отдыха в горах, и пассивного — на пляжах Средиземноморья.

— Сейчас идет активная миграция. Причем люди путешествуют не просто из страны в страну, а сразу по нескольким, — говорит в комментарии Фактам ICTV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. – Это могут быть и страны, в которых сейчас идет рост заболеваемости. Мы практически сняли все ограничения на сегодня, а значит, риск проникновения к нам индийского штамма или какого-либо другого в такой ситуации — очень велик. И попадая в среду незащищенных людей, он несомненно вызовет всплеск заболеваемости.

В Турции, между прочим, индийский штамм был зафиксирован 27 апреля, и тут же до 1 июня был введен локдаун. Да, сейчас карантин ослаблен, туристы заполняют турецкие отели, но Дельта-то никуда не делась. Тем, кому дорог берег турецкий, следовало бы задуматься о своем здоровье и о здоровье своих близких, прежде чем отправляться на отдых.

Помните, что одной из особенностей Дельты является умение обходить иммунный барьер? Даже если вы вакцинировались, вас это не спасет от заражения. От смерти или реанимации – да, спасет, но болезнь может вас потрепать не по-детски.

Дельта — не последний вариант

— Дельта — это не последний вариант, и те, кто привился или переболел, могут спать спокойно, — считает завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

В этих случаях работает перекрестный иммунитет. А непривитым, чтобы обезопасить себя от болезни, нужно вакцинироваться.

Тем же, кто переболел недавно, вирусолог не рекомендует бежать сразу же на прививку, потому что организм уже выработал антитела.

Правительство в курсе

Учитывая изменения эпидситуации в Европе не в лучшую сторону, Кабинет министров Украины с подачи СНБО утвердил перечень мер по противодействию распространению на территории Украины штамма коронавируса Дельта, которые вступят в силу 2 июля 2021 года.

Среди них сдача экспресс-теста на антиген для наших граждан и иностранных, при положительном результате предусмотрена обсервация или самоизоляция, при отказе сдать тест – запрет на въезд в Украину.

Но сколько зараженных въедет в страну до 2 июля, мы узнаем в течение нескольких дней, ведь Дельта распространяется очень быстро. Между прочим, по сравнению с 28 июня, когда в Украине было зафиксировано 285 новых случаев заражения, 30 июня их было уже 633.

Думай-те, прежде чем податься в путешествие.

В ВОЗ сообщают, что из-за штамма коронавируса Дельта мир может охватить новая смертоносная волна пандемии.