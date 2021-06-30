В Украине утвердили порядок обустройства беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к зданиям и транспортной инфраструктуре.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в социальных сетях.

— Правительство утвердило порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям любого назначения, а также к объектам транспортной инфраструктуры. Это единственные правила, которые будут работать, чтобы стереть физические барьеры, которые, к сожалению, до сих пор существуют, — отметил он.

По его словам, вместе с первой леди Еленой Зеленской и общественными организациями они проводят постоянные встречи, чтобы реализовать Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Таким образом жилые дома и здания общего значения будут приспосабливать к нуждам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

14 апреля правительство одобрило Национальную стратегию безбарьерного пространства и создало Совет для контроля и мониторинга выполнения этой стратегии. Ее инициировала Елена Зеленская. Она направлена на создание условий для равного доступа в публичных пространствах для граждан с временно или постоянно ограниченной мобильностью, людей с инвалидностью, родителей с колясками, людей на колясках.

— В соответствии с Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года мы видим своей задачей обеспечение доступа всех групп населения к медицинским услугам и создание дружественной к пациенту медицинской среды как в плане информации и связи, так и в архитектурной доступности, — добавил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С целью защиты интересов людей с инвалидностью в Украине могут расширить полномочия инспекторов по парковке. Соответствующий законопроект №4594 народные депутаты приняли за основу.

Источник: Денис Шмыгаль, Минздрав