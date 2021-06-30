С 1 июля в приложении Дія можно будет заказать Covid-сертификат. Завтра эта опция будет доступна для почти 650 тыс. украинцев, которые получили две дозы вакцины.

Что нужно сделать? Зайти в приложение, в несколько кликов сгенерировать Covid-сертификат. Затем появится QR-код, который в будущем будут считывать при пересечении границы.

В Минздраве утверждают, что сейчас систему тестируют. Поэтому получить справку можно с опозданием.

Но это вовсе не означает, что с ней можно будет свободно ехать в отпуск за границу, отмечают в Минздраве.

Сейчас продолжаются переговоры с различными государствами. Нужно, чтобы украинские свидетельства о вакцинации признали — Венгрия, Молдова, Турция. Ожидаются также ответы от Грузии, Израиля и ЕС.

Чиновники прогнозируют, что процесс выдачи сертификатов будет налажен в течение июля, а вот о путешествиях без тестов можно будет задуматься лишь в конце лета.

— 1 июля — это дата, когда можно начать экспортировать данные, — пояснил Ярослав Кучер, заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. — Все будет постепенно, но мы рассчитываем, что в июле месяце все заработает в полную силу.

Тестировать систему будут на людях, получивших две дозы вакцины. Они смогут получить сертификат через приложение Дія. Он будет использоваться и для пересечения границы с ЕС.

— Украина — одной из первых стран сделала все необходимое для хранения информации о прививках, — добавил Ярослав Кучер. — Врач вносит данные в систему Е-Неlth, которая работает по всей стране. Задача граждан — проконтролировать, внесли ли их данные в систему.

Граждане могут генерировать сертификат в приложении Дія, а когда все согласования на уровне Европейского Союза будут получены, смогут поехать в ту или иную страну.

Сейчас речь идет о договоренности по признанию наших сертификатов с Евросоюзом и Израилем, Турцией.

— Думаю, мы договоримся и по CoviShield, — отметил заместитель министра. — Но если какая-то страна не признает наш сертификат, или вы привиты вакцинами, не признанными другими странами, то есть альтернатива — это тест.

У нас сертификат делается не для поездок, а для использования внутри страны. Например, если осенью мы пойдем на локдаун, то бизнес, в котором все вакцинированы, сможет работать.

Кроме информации о вакцинации, сертификат должен содержать еще кучу данных: о тестировании, болезни Covid-19 и дату выздоровления. Подробнее читайте здесь.