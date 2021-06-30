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Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки зафиксировали 633 новых случая Covid-19

коронавірус

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 2 235 096 больных Covid-19, а за последние сутки — 633 новых случая коронавируса. Из них детей – 31, медработников – 19.

С начала пандемии побороть заболевание удалось 2 166 668 людям, а за сутки — 2 294. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 52 340 пациентов, за последние 24 часа — 40.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 360 пациентов.

На территории страны провели за все время 10 840 333 ПЦР-тестирования, за сутки — 22 511 анализов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

  • Винницкая область — 8 случаев;
  • Волынская область — 15 случаев;
  • Днепропетровская область — 11 случаев;
  • Донецкая область — 48 случаев;
  • Житомирская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев;
  • Киевская область — 26 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 32 случая;
  • Львовская область — 30 случаев;
  • Николаевская область — 4 случая;
  • Одесская область — 27 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 18 случаев;
  • Сумская область — 21 случай;
  • Тернопольская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 34 случая;
  • Херсонская область — 12 случаев;
  • Хмельницкая область — 9 случаев;
  • Черкасская область — 30 случаев;
  • Черновицкая область — 3 случая;
  • Черниговская область — 14 случаев.

Вакцинация от Covid-19

За сутки, 29 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 81 637 человек. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные — 60 162 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили одну дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 649 524 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 583 468 прививок.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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