По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 2 235 096 больных Covid-19, а за последние сутки — 633 новых случая коронавируса. Из них детей – 31, медработников – 19.

С начала пандемии побороть заболевание удалось 2 166 668 людям, а за сутки — 2 294. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 52 340 пациентов, за последние 24 часа — 40.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 360 пациентов.

На территории страны провели за все время 10 840 333 ПЦР-тестирования, за сутки — 22 511 анализов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Винницкая область — 8 случаев;

Волынская область — 15 случаев;

Днепропетровская область — 11 случаев;

Донецкая область — 48 случаев;

Житомирская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 9 случаев;

Запорожская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 26 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 30 случаев;

Николаевская область — 4 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 18 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 34 случая;

Херсонская область — 12 случаев;

Хмельницкая область — 9 случаев;

Черкасская область — 30 случаев;

Черновицкая область — 3 случая;

Черниговская область — 14 случаев.

Вакцинация от Covid-19

За сутки, 29 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 81 637 человек. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные — 60 162 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили одну дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 649 524 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 583 468 прививок.