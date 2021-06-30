По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 2 235 096 больных Covid-19, а за последние сутки — 633 новых случая коронавируса. Из них детей – 31, медработников – 19.
С начала пандемии побороть заболевание удалось 2 166 668 людям, а за сутки — 2 294. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 52 340 пациентов, за последние 24 часа — 40.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 360 пациентов.
На территории страны провели за все время 10 840 333 ПЦР-тестирования, за сутки — 22 511 анализов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
- Винницкая область — 8 случаев;
- Волынская область — 15 случаев;
- Днепропетровская область — 11 случаев;
- Донецкая область — 48 случаев;
- Житомирская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 9 случаев;
- Запорожская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев;
- Киевская область — 26 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 32 случая;
- Львовская область — 30 случаев;
- Николаевская область — 4 случая;
- Одесская область — 27 случаев;
- Полтавская область — 26 случаев;
- Ровенская область — 18 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 1 случай;
- Харьковская область — 34 случая;
- Херсонская область — 12 случаев;
- Хмельницкая область — 9 случаев;
- Черкасская область — 30 случаев;
- Черновицкая область — 3 случая;
- Черниговская область — 14 случаев.
Вакцинация от Covid-19
За сутки, 29 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 81 637 человек. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные — 60 162 человека.
От начала вакцинальной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили одну дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 649 524 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 583 468 прививок.