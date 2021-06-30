В Украине утвердили план действий на 2021-2025 годы по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Решение принял Кабинет министров Украины во время заседания 30 июня.

В правительстве убеждены, что это обеспечит ветеранов войны и членов их семей качественными услугами по восстановлению физических, психологических и социальных функций, а также для возвращения таких людей на воинскую службу.

Согласно стратегии, до сентября 2021 года в Украине должны разработать государственный стандарт физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов.

В то же время до сентября 2022 года необходимо ввести функционирование сети консультантов, чтобы организовать информирование ветеранов войны и других, получивших травмы, о возможностях реабилитации. Полный список планов на 2021-2025 годы читайте в документе.

Также во время заседания 30 июня Кабинет министров утвердил порядок обустройства беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к зданиям и транспортной инфраструктуре.

Жилые дома и здания общего значения будут приспосабливать к нуждам людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Источник: Алексей Гончаренко