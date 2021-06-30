Красивый загар или здоровая кожа? Действительно ли выбор так однозначен или есть варианты? Ультрафиолетовое излучение признано основной причиной онкологических изменений кожи и ее преждевременного старения. Тем не менее, совсем без ультрафиолета человек тоже не может сохранять здоровье. Давайте разберемся, как правильно загорать, и где проходит грань между пользой и вредом.
Как открыть сезон загара?
Начинайте с малого. Не стремитесь поймать самые жаркие лучи около полудня, даже если кажется, что еще недостаточно тепло загорать утром. Интенсивность солнечного излучения легко не заметить как раз под дуновением прохладного ветерка с моря, солнечный ожог часто проявляется через некоторое время.
Носите головной убор, который будет закрывать лицо.
Чтобы не сгореть, следуйте стандартным правилам загара даже в низкий сезон:
- утром загорать до 10-11.00;
- после полудня — с 16.00;
- непрерывное воздействие прямых солнечных лучей — не более 20 минут;
- совокупное воздействие прямых солнечных лучей в день — не дольше двух часов;
- пользуйтесь солнцезащитным средством.
Начинать можно с солнечных ванн по 5-10 минут и после первых двух дней увеличивать длительность воздействия солнца.
Как выбрать солнцезащитное средство
Загорать на море без солнцезащитного средства нельзя. Рядом с открытой водой и в окружении песка вы получите значительно больше солнечного излучения, чем загорая, например, у себя на балконе. Лучи отражаются от этих поверхностей, и солнце бьет дважды: сверху и снизу. Даже если на пляже есть навес от солнца, вы получаете ультрафиолет через непрямое излучение и рассеянный свет. Часто этих лучей достаточно для получения легкого загара.
Выбирайте средство от солнца в соответствии с типом вашей кожи. Более светлая, склонная к быстрому появлению покраснения под воздействием солнечных лучей кожа требует максимальной защиты SPF.
- Средство SPF 50 достаточно эффективно для использования в экстремальных условиях морского отдыха, нет необходимости искать значение SPF выше, часто это маркетинговая уловка.
- Состав средства от солнца, которое вы наносите на лицо, должен соответствовать потребностям вашей кожи, помимо наличия SPF-фильтра. При жирной коже выбирайте менее жирный крем или молочко, при сухой — позаботьтесь о хорошем увлажнении.
- Если у вас есть возможность получить рекомендацию дерматолога/косметолога по выбору средства от солнца, обратитесь к специалисту. Лучше всего подойдет средство, которое подобрано с учетом всех особенностей кожи.
- Будьте особенно внимательны при выборе солнцезащитного средства с фильтрами SPF для лица, если у вас есть склонность к развитию аллергической реакции немедленного типа (отек Квинке). На солнце все компоненты крема или молочка от солнца действуют активнее, а на солнцезащитные кремы аллергическая реакция развивается довольно часто.
Как использовать защитное средство от солнца
- Наносите один слой солнцезащитного средства согласно инструкции. После каждого купания обновляйте слой, нанося средство заново.
- Каждые два часа следует обновлять слой, даже если вы не купались и не принимали душ.
- Смывать солнцезащитный крем или молочко с лица и шеи нужно с помощью вашего обычного средства для умывания, при необходимости умойтесь дважды. SP-фильтры смываются плохо и, долго находясь на коже, могут вызвать раздражение или аллергию.
Табу при загаре
- Откажитесь от загара топлес. Это несет высокий риск развития рака груди. Постарайтесь найти купальник, который закрывает грудь полностью.
- Не находитесь на открытом солнце в опасные часы (с 11.00 до 14.00), даже если вы в одежде. Часть солнечного излучения проходит сквозь летние ткани, а совокупное количество солнца за несколько дней отдыха в этом случае может стать критическим.
- Вода не спасает от солнца. Находясь в море, вы не защищены от УФ-излучения, а мокрые плечи обгорят сильнее и быстрее. Используйте солнцезащитный крем даже во время купания. По возможности приобретите закрытый купальник из ткани, которая не пропускает ультрафиолет.