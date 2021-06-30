Красивый загар или здоровая кожа? Действительно ли выбор так однозначен или есть варианты? Ультрафиолетовое излучение признано основной причиной онкологических изменений кожи и ее преждевременного старения. Тем не менее, совсем без ультрафиолета человек тоже не может сохранять здоровье. Давайте разберемся, как правильно загорать, и где проходит грань между пользой и вредом.

Как открыть сезон загара?

Начинайте с малого. Не стремитесь поймать самые жаркие лучи около полудня, даже если кажется, что еще недостаточно тепло загорать утром. Интенсивность солнечного излучения легко не заметить как раз под дуновением прохладного ветерка с моря, солнечный ожог часто проявляется через некоторое время.

Носите головной убор, который будет закрывать лицо.

Чтобы не сгореть, следуйте стандартным правилам загара даже в низкий сезон:

утром загорать до 10-11.00;

после полудня — с 16.00;

непрерывное воздействие прямых солнечных лучей — не более 20 минут;

совокупное воздействие прямых солнечных лучей в день — не дольше двух часов;

пользуйтесь солнцезащитным средством.

Начинать можно с солнечных ванн по 5-10 минут и после первых двух дней увеличивать длительность воздействия солнца.

Как выбрать солнцезащитное средство

Загорать на море без солнцезащитного средства нельзя. Рядом с открытой водой и в окружении песка вы получите значительно больше солнечного излучения, чем загорая, например, у себя на балконе. Лучи отражаются от этих поверхностей, и солнце бьет дважды: сверху и снизу. Даже если на пляже есть навес от солнца, вы получаете ультрафиолет через непрямое излучение и рассеянный свет. Часто этих лучей достаточно для получения легкого загара.

Выбирайте средство от солнца в соответствии с типом вашей кожи. Более светлая, склонная к быстрому появлению покраснения под воздействием солнечных лучей кожа требует максимальной защиты SPF.

Средство SPF 50 достаточно эффективно для использования в экстремальных условиях морского отдыха, нет необходимости искать значение SPF выше, часто это маркетинговая уловка.

Состав средства от солнца, которое вы наносите на лицо, должен соответствовать потребностям вашей кожи, помимо наличия SPF-фильтра. При жирной коже выбирайте менее жирный крем или молочко, при сухой — позаботьтесь о хорошем увлажнении.

Если у вас есть возможность получить рекомендацию дерматолога/косметолога по выбору средства от солнца, обратитесь к специалисту. Лучше всего подойдет средство, которое подобрано с учетом всех особенностей кожи.

Будьте особенно внимательны при выборе солнцезащитного средства с фильтрами SPF для лица, если у вас есть склонность к развитию аллергической реакции немедленного типа (отек Квинке). На солнце все компоненты крема или молочка от солнца действуют активнее, а на солнцезащитные кремы аллергическая реакция развивается довольно часто.

Как использовать защитное средство от солнца

Наносите один слой солнцезащитного средства согласно инструкции. После каждого купания обновляйте слой, нанося средство заново.

Каждые два часа следует обновлять слой, даже если вы не купались и не принимали душ.

Смывать солнцезащитный крем или молочко с лица и шеи нужно с помощью вашего обычного средства для умывания, при необходимости умойтесь дважды. SP-фильтры смываются плохо и, долго находясь на коже, могут вызвать раздражение или аллергию.

Табу при загаре