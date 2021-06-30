Кабинет министров Украины утвердил законопроект по обеспечению условий для улучшения качества питьевой воды, который называется “Об общегосударственной целевой социальной программе “Питьевая вода Украины”. Об этом сообщил на своем Телеграмм-канале министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

— Правительство создает возможности для улучшения качества питьевой воды. Ведь проблема существует и давно. В аварийном состоянии находятся 35% водопроводных сетей и 38% сетей водоотведения Украины, поэтому по качеству воды есть вопросы, — уточнил в сообщении министр.

По его словам, программа рассчитана на четыре года. Она должна стартовать в 2022 году и завершиться в 2026 году.

Согласно законопроекту, на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой планируется финансирование около 28,5 млрд гривен. Из них более 16 млрд — средства государственного бюджета, еще 11 млрд грн — из других источников.

В 2022 году планируется финансирование в размере более 3 млрд гривен. Речь идет о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте водопроводных сетей, очистных сооружений, сетей водоотведения и тому подобное.

— Ми рассчитываем на поддержку народных депутатов в этом вопросе, — отметил Алексей Чернышев

Его поддержал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, по мнению которого законопроект даст громадам дополнительный и эффективный инструмент для обеспечения потребителей качественной питьевой водой.

Источник: Алексей Чернышов