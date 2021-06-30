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Вікторія Яснопольська |

Качественная питьевая вода для Украины: на что планируют потратить почти 30 млрд гривен

вода из крана

Кабинет министров Украины утвердил законопроект по обеспечению условий для улучшения качества питьевой воды, который называется “Об общегосударственной целевой социальной программе “Питьевая вода Украины”. Об этом сообщил на своем Телеграмм-канале министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

— Правительство создает возможности для улучшения качества питьевой воды. Ведь проблема существует и давно. В аварийном состоянии находятся 35% водопроводных сетей и 38% сетей водоотведения Украины, поэтому по качеству воды есть вопросы, — уточнил в сообщении министр.

По его словам, программа рассчитана на четыре года. Она должна стартовать в 2022 году и завершиться в 2026 году.

Согласно законопроекту, на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой планируется финансирование около 28,5 млрд гривен. Из них более 16 млрд — средства государственного бюджета, еще 11 млрд грн — из других источников.

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В 2022 году планируется финансирование в размере более 3 млрд гривен. Речь идет о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте водопроводных сетей, очистных сооружений, сетей водоотведения и тому подобное.

— Ми рассчитываем на поддержку народных депутатов в этом вопросе, — отметил Алексей Чернышев

Его поддержал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, по мнению которого законопроект даст громадам дополнительный и эффективный инструмент для обеспечения потребителей качественной питьевой водой.

Источник: Алексей Чернышов

Фото: Depositphotos

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