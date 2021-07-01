Мы привыкли, что, говоря о насилии, подразумевают женщин, но оказывается, мужчины также страдают от него, только не жалуются.

Чтобы узнать о причинах замалчивания мужчинами случаев насилия, Amnesty International провела социологический опрос Место и опыт насилия в социализации мужчин.

По результатам этого опроса узнаем, что почти четверть украинских мужчин во взрослом возрасте испытывали уличное насилие. Дома страдали от побоев лишь 6%.

Признались, что в детстве и юности подверглись уличных побоям, 31% опрошенных, а удары ремнем и пощечины дома получали уже 65%.

— Мужчины периодически подвергаются насилию, но до сих пор не хватает комплексных исследований этой проблемы, — отметила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук. — Именно поэтому Amnesty International инициировала всеукраинский опрос — чтобы исследовать отношение мужского населения к насилию, его опыт, знание и готовность поддерживать изменения.

Чаще всего обидчиками на улице становятся также мужчины. А дома — отец или отчим. Реже — мать или мачеха. И в большинстве случаев пострадавшие молчат.

Наибольшую угрозу несут также представители криминала и работники правоохранительных органов (пожаловалось 78%). А 9% чувствуют угрозу от женщин.

В подростковом возрасте случаи насилия происходят гораздо чаще. Жертвами буллинга и избиения сверстниками стали 50% и 47% опрошенных соответственно.

Почему молчат мужчины

Но несмотря на большое количество случаев насилия, 80% респондентов не считали нужным обращаться за помощью и не пытались наказать обидчиков. Несколько лучше обстоит дело с уличными инцидентами — почти треть пострадавших сообщала об избиении.

Мужчины не обращаются за помощью потому, что не всегда считают ситуацию насилием. Ведь только 48% из них признали, что ограничение передвижения — это физическое насилие, запрет общаться с друзьями — психологическое.

Кроме того, пощечины, избиение ремнем или другие действия родителей не всегда воспринимаются нашими гражданами как насилие вообще.

Есть еще одна причина, почему люди не обращаются за помощью — это устоявшееся мнение в обществе, что о таких случаях не нужно говорить вообще.

О причинах насилия

Опрос выявил не только количество пострадавших от любого насилия, но и узнал о причинах его возникновения. Мужчины совершают насилие из-за желания самоутвердиться (3%), выплеснуть эмоции (18%), считают, что быть агрессивным естественно для мужчины 11%.

Просят привлечь государство

И хотя говорить открыто о насилии в отношении себя мужчины не готовы, они единодушно поддерживают тезис по активному привлечению государства в решение конфликтных ситуаций: ввести более жесткое наказание за насилие (82%), привлечь правоохранительные органы к решению этого вопроса (77%), применять образовательные программы для населения о недопустимости насилия (88%).

Кабмин Украины распределил 274 092,105 тыс. грн субвенции для поддержки пострадавших от домашнего и гендерного насилия. Такое решение приняли 30 июня во время заседания правительства. На эти средства в Украине создадут сеть специализированных служб, которая будет состоять из 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад.

Источник: Amnesty International.