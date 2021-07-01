В Центрах массовой вакцинации населения могут начать прививать от Covid-19 новым препаратом — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила гендиректор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич в интервью одному из изданий.

— Ожидаем изменения температурного режима для вакцины Comirnaty – возможность хранения ее на точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме + 2 – + 8 в течение 30 дней, – отметила она.

По ее словам, вакцина Pfizer может быть не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации, когда будет официальное решение в Украине.

Карчевич также отметила, что в Украине ожидают поставки этой вакцины в июле и в следующих месяцах.

— Comirnaty ждем в рамках бюджетных закупок — 971 100 доз. Но эти цифры могут корректироваться, — добавила она.

Также специалист утверждает, что согласно решению штаба, сейчас в Украине этой вакциной прививают работников образования, кроме работников ВНО, работников органов государственной власти и местного самоуправления. В этот список не входят работники государственных учреждений и предприятий, потому что вакцин не хватает.

Также часть поставки вакцины предусмотрели для прививки организованных коллективов. Сейчас есть уже более 200 тыс. желающих, это более 1 500 коллективов.

Вакцинация в Украине

За сутки, 30 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 93 186 человек. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы – 61 472 человека. Всего проведено 2 676 654 прививки.

Источник: LIGA