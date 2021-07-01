Мир еще не успел привыкнуть к штамму коронавируса Дельта, как ученые объявили о распространении нового штамма Лямбда. Родом он из Латинской Америки, где очень высокий уровень смертности от Covid-19. Но винят в этом не столько вирус, сколько плохую организацию медицинской помощи.

Однако новый штамм уже у наших границ: в Чехии 29 июня обнаружен первый случай заражения Лямбдой. Наученные опытом распространения других штаммов, мы должны узнать о нем как можно больше, еще до того как он появится внутри страны.

ВОЗ называет вариант Лямбда вызывающим внимание. Напомним, что Альфа, Бета, Гамма и Дельта классифицируются как вызывающие беспокойство, то есть более заразные.

Перуанские ученые отслеживали вариант Лямбда несколько месяцев, и пришли к выводу, что за три месяца он стал доминирующим в стране.

— Лямбда стал доминирующим вариантом в стране за короткое время, — сказал вирусолог Пабло Цукаяма из университета Каетано Эредиа в Лиме.

Что касается симптомов нового варианта вируса, то Цукаяма в комментарии ВВС рассказал, что серьезные изменения в них не зафиксированы. Однако по неофициальным данным, он может поражать кишечник.

Вирус все чаще меняет маски

Коронавирус мутирует все чаще и чаще, заметила эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград. Он постоянно накапливает мутационные изменения, чтобы потом закрепиться в какой-либо экологической нише. Необязательно это будут люди. Таким образом он эволюционирует.

— Если раньше, в первый год пандемии, за месяц возникала одна мутация, то сейчас, за последние три месяца, возникло 20 мутаций, и это вызывает беспокойство, — отметила Наталья Виноград.

Добавив, что со временем его сила должна ослабнуть, как это было с вирусами оспы и легочной чумы. Но сейчас происходит становление пандемического варианта, и этот процесс идет по определенному пути: сначала агрессивность вируса, затем он закрепляется в биомассе, и потом его патогенные свойства ослабевают. Но надеяться на это еще рано.

Украина должна быть готова

Опасен ли штамм Лямбда для Украины? Все зависит от мутаций, которых у нас еще не было, говорит Наталья Виноград. Мы должны быть готовы к его появлению, потому что завоз новых штаммов — это всегда изменения эпидситуации. Мы не знаем, будем ли мы защищены вакцинами или антителами после перенесенной болезни. Если защита будет слабой, то Лямбда может стать доминирующим штаммом и повлиять на госпитализацию.

— Поэтому сейчас главное беспокойство — в том, сможет ли государство обеспечить места в больницах для всех инфицированных, которым это потребуется, — заключает эксперт.

До сих пор вакцины, одобренные ВОЗ, справлялись с существующими штаммами, и в организации не видят оснований считать, что они не справятся с Лямбдой. Главная задача сейчас — это обеспечение вакцинами бедных стран. Остановить мутации вируса в дальнейшем может только всемирный коллективный иммунитет.

Ожидается, что количество случаев заражения Covid-19 в летний период будет стабильно снижаться, но осенью вероятно их увеличение. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошалко.