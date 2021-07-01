Полный курс вакцинации от Covid-19 в Украине с конца февраля получили более 710 тыс. человек. По данным Минздрава, общее количество привитых в целом составляет 2,6 млн. За последние сутки привито 93 186 человек, из них одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы — 61 472 человека.

Чтобы получить прививку от Covid-19 на этой неделе в удобное для вас время и без очередей, в 6 городах Украины можно записаться на вакцинацию онлайн через систему helsi.me.

Просмотреть список всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против Covid-19 (информация периодически обновляется).

В Украине вакцинация от Covid-19 стартовала 24 февраля. Первые прививки делались вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии. Было получено 500 тыс. доз. После вспышки коронавируса в Индии страна отказалась от экспорта вакцин, чтобы использовать их для вакцинации индийцев.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 млн доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca / Covishield, 1 900 тыс. доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставлено:

около 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac,

500 тыс. доз вакцины AstraZeneca / Covishield,

234 тыс. доз вакцины Pfizer / BioNTech.

В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли:

367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio,

707 850 доз Comirnaty / Pfizer

705 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до конца лета по программе COVAX Украина получит более 10 млн вакцин, которыми планируется привить 5 млн граждан. Это будут вакцины от разных производителей.

— Если не будет задержки с поставками вакцин от Covid-19, то ко Дню независимости в Украине будет делаться по 220 тыс. прививок в сутки, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, нужно сейчас вывести систему на 111 тыс. прививок в сутки.

Адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 августа. Но все же некоторые ограничения решили ослабить. В частности, украинцам разрешили проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением без ограничения дистанции между присутствующими, но с соблюдением масочного режима.