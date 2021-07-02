— В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac — это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще два млн доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но так же как минимум миллион, — заявил Ляшко.