До конца лета Украина получит как минимум девять млн доз вакцин от коронавируса. Уже в июле страна должна получить восемь млн доз из этого числа.
Об этом на встрече с журналистами 1 июля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, Украина, в том числе, должна получить два млн доз вакцин Moderna, которые еще не использовались в стране.
— В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac — это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще два млн доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но так же как минимум миллион, — заявил Ляшко.
Министр добавил, что Минздрав по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 млн доз вакцины CoviShield от индийского поставщика.
Вакцинация в Украине
За сутки, 30 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 93 186 человек. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы – 61 472 человека. Всего проведено 2 676 654 прививки.