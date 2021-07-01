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Ольга Тетеріна |

Разрешили путешествовать вакцинированным Covishield: семь стран ЕС приняли решение — BBC

вакцинація

В Европейском Союзе семь стран разрешили въезд на свою территорию туристам, которые вакцинируются индийским препаратом Covishield производства AstraZeneca.

Об этом сообщили источники одного из британских изданий. Путешественники, которые привились Covishield, могут поехать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Эстония отдельно подтвердила, что признает все вакцины, которые разрешены в Индии.

Источники сообщили, что две страны, которые не входят в ЕС — Исландия и Швейцария — также разрешили путешествовать вакцинированным этим препаратом людям в своих странах.

Они добавили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну туристов, привитых европейскими препаратами, если союз не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

Вакцина Covishield не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, что не позволяет привитым этим препаратом людям путешествовать в ЕС. Однако Европейская комиссия оставила на усмотрение отдельных государств-членов решать, разрешать ли въезд путешественникам, привитым вакцинами, не одобренными регулятором.

Впрочем, Covishield одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину применяют в Украине. Сейчас ею привили более 450 тыс. человек.

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С 1 июля в Европейском Союзе начали выпуск и использование цифрового Covid-сертификата. Он призван способствовать безопасному и свободному перемещению граждан странами ЕС во время пандемии Covid-19.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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