Туристы, посетившие Францию, с 7 июля должны будут платить за тесты на коронавирус. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos.

Новая мера связана с взаимностью, ведь французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом. ПЦР-тестирование в стране будет стоить €49, а тест на антитела — €29.

Люди, которые приехали из стран из красного списка, должны иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антитела. Его нужно сделать менее чем за 48 часов до прибытия во Францию. После того как турист попал в страну, он обязан сделать еще один тест на Covid-19.

В настоящее время к странам, которые находятся в красной зоне эпидемической опасности, входят: Афганистан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южная Африка, Шри-Ланка, Суринам, Уругвай, Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Также туристы, которые вакцинировались от коронавируса, по прибытии в страну должны самоизолироваться в течение семи дней. В то же время невакцинированные должны пойти на 10-дневный карантин.

Посетителям из других стран не нужно проходить тест на Covid-19 во Франции, если они не больны.

Благодаря вакцинации Франция 30 июня отменила последние карантинные ограничения. Первую дозу получила уже половина населения, а две прививки – около трети жителей.

Источник: France24