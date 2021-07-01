В Украине по состоянию на 1 июля Covid-19 подтвердили у 2 235 801 человека, а за последние сутки — 705 новых случаев коронавируса. Из них детей – 28, медработников – 18.

С начала пандемии выздороветь удалось 2 168 387 людям, а за сутки — 1 719. в то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умер 52 391 пациент, за последние 24 часа — 51.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 464 человека.

На территории страны провели за все время 10 861 246 ПЦР-тестирований, за сутки – 20 913 анализа.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 31 случай;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 24 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область — 56 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Николаевская область — 16 случаев;

Одесская область — 41 случай;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 12 случаев;

Черкасская область — 25 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Вакцинация от Covid-19

За сутки, 30 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 93 186 человек. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированные — 61 472 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили одну дозу – 1 965 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 710 996 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 676 654 прививки.

По состоянию на 29 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 759 982 человека.