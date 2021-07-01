Киев до сих пор лидирует по количеству выявленных случаев Covid-19 за сутки в Украине. По состоянию на 1 июля в столице обнаружили 231 новый случай коронавируса.

За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умерло три пациента. В то же время за все время пандемии в Киеве умерло 5 194 человека.

Вылечиться за сутки удалось 234 людям, а за все время — 204 857.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: