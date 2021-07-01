Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 231 случай Covid-19

коронавірус

Киев до сих пор лидирует по количеству выявленных случаев Covid-19 за сутки в Украине. По состоянию на 1 июля в столице обнаружили 231 новый случай коронавируса.

За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умерло три пациента. В то же время за все время пандемии в Киеве умерло 5 194 человека.

Вылечиться за сутки удалось 234 людям, а за все время — 204 857.

Читайте
Количество увеличивается: за сутки в Украине подтвердили 705 новых случаев Сovid-19

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка