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Вікторія Яснопольська |

Литва отменила Covid-карантин из-за низкой заболеваемости

карантин литва

Власти Литвы приняли решение отменить карантин, обусловленный пандемией Covid-19, который был введен стране в ноябре и усилен в декабре 2020 года, после чего периодически продлевался.

Ранее сообщалось о том, что карантинные ограничения имеют конечный срок действия — 30 июня 2021 года.

— С учетом улучшения эпидемической ситуации решено карантин не продлевать, — сообщила пресс-служба правительства Литвы.

14 июня 2021 года было зарегистрировано самое низкое число случаев заболевания Covid-19 за всю пандемическую историю страны – 84.

Однако при этом, было решено ввести режим экстремальной ситуации, предусматривающий упрощение некоторых процедур принятия решений.

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Кроме того, осталась в силе рекомендация носить медицинские маски в закрытых помещениях. Обязательной это норма осталась для персонала учреждений, в которых предоставляют населению те или иные услуги.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что, в случае острой необходимости, карантин может быть возобновлен. А премьер-министр Ингрида Шимоните предложила ограничится в этом случае локальными карантинами, если на каких-то территориях сложится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Согласно статистике ВОЗ, в Литве зафиксировано почти 300 тыс. случаев заболевания и около 40 тыс. летальных исходов.

Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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