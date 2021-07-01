Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 1 июля 2021

В мире по состоянию на первое июля подтвердилось 183 млн случаев Covid-19, а за сутки – 135 тыс.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 1 июля Covid-19 подтвердили у 2 235 801 человека, а за последние сутки — 705 новых случаев коронавируса. Из них детей – 28, медработников – 18.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

В Центрах массовой вакцинации населения могут начать прививать от Covid-19 новым препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила гендиректор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич в интервью одному из изданий.

Коронавирус в мире

С 1 июля ЕС вводит Covid-сертификаты, призванные способствовать безопасному и свободному перемещению граждан по странам Европейского Союза во время пандемии Covid-19.

Литва отменила карантин, а Франция ввела плату за ПЦР-тесты для туристов: Covid-новости 1 июля / 2 фотографии

В Шотландии зафиксировали вспышку Covid-19 после матча Евро-2020 с Англией. По данным Службы общественного здравоохранения, в стране за последние дни зафиксирован 1991 новый случай коронавируса.

Франция с 7 июля введет платные Covid-тесты для туристов. Новая мера связана с взаимностью, ведь французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом. ПЦР-тестирование в стране будет стоить €49, а тест на антитела — €29.

В Англии беременным отказывают в психиатрической помощи из-за Covid-19. Королевский колледж психиатров также обнаружил, что пандемия не была единственной причиной, по которой не уделялось внимание психическому здоровью тысяч женщин. Имело место и отсутствие местных инвестиций в перинатальные услуги по охране психического здоровья.

Власти Литвы приняли решение отменить карантин, обусловленный пандемией Covid-19, который был введен стране в ноябре и усилен в декабре 2020 года, после чего периодически продлевался. Ранее сообщалось о том, что карантинные ограничения имеют конечный срок действия — 30 июня 2021 года.