В городах Европейского Союза продолжается чемпионат Европы по футболу. Поэтому Всемирная организация здравоохранения создала инструмент для мониторинга, который позволяет отслеживать текущую ситуацию с Covid-19 в регионе — с пристальным вниманием на города, где проходят матчи.

Инструмент мониторинга должен помочь государственным органам, организаторам и общественности лучше понять ситуацию с коронавирусной болезнью в городах, где проходит чемпионат. Люди смогут оценить соответствующие риски на уровне общественного и индивидуального здравоохранения.

WHO/Europe has launched a #COVID19 situation explorer in the @WHO European Region, with a focus on the #EURO2020 games. The tool provides situation updates in host countries & assesses related risks for authorities, organizers & the public ???? https://t.co/48XsC5Kh2I — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 1, 2021

Новый инструмент — это тип приборной панели, на которую выводятся данные в контексте крупных спортивных мероприятий. Пользователи могут приближать место на карте и получать информацию о заболеваемости за последнюю неделю.

Он описывает эпидемиологическое состояние в регионе, предусматривает систему эпиднадзора на основе текущих событий, обеспечивает подробную информацию о карантине и отслеживает случаи коронавируса в странах, где проходит матч.

В разделе ссылок на новости можно получить краткий обзор ситуации в странах, где состоятся матчи.

А в разделе о противоэпидемических и ограничительных мерах находится информация в хронологическом порядке о действиях стран и эпидемической ситуации.

— Цифровые инструменты способны преобразовать медицинское обслуживание в регионе, улучшить оказание услуг и обеспечить инновационные решения для задач здравоохранения, — отметили в ВОЗ.

В организации советуют быть осмотрительными, обдумывать поездку и оценивать риски на каждом этапе. Новым инструментом можно воспользоваться по ссылке.

Источник: ВОЗ