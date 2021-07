В городах Европейского Союза продолжается чемпионат Европы по футболу. Поэтому Всемирная организация здравоохранения создала инструмент для мониторинга, который позволяет отслеживать текущую ситуацию с Covid-19 в регионе — с пристальным вниманием на города, где проходят матчи.

Инструмент мониторинга должен помочь государственным органам, организаторам и общественности лучше понять ситуацию с коронавирусной болезнью в городах, где проходит чемпионат. Люди смогут оценить соответствующие риски на уровне общественного и индивидуального здравоохранения.

WHO/Europe has launched a #COVID19 situation explorer in the @WHO European Region, with a focus on the #EURO2020 games.

The tool provides situation updates in host countries & assesses related risks for authorities, organizers & the public ???? https://t.co/48XsC5Kh2I

— WHO/Europe (@WHO_Europe) July 1, 2021