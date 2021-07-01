Ирина Химич страдала очень редкой патологией, которая заставляла девочку стареть в десять раз быстрее, чем обычные люди.

Вчера, 30 июня, Ирины не стало. Эту печальную новость на своей странице в Facebook сообщила ее мама – Дина Химич.

— Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти, — написала убитая горем женщина.

Известно, что Ирина Химич была единственной в Украине пациенткой с таким страшным диагнозом: прогерия, или синдром Гетчинсона-Гилфорда, который больше известен как синдром преждевременного старения.

Ирина нуждалась в постоянной терапии, средства на которую она пыталась зарабатывать сама, изготовляя чокеры и украшения.

Посильную помощь оказывали и волонтеры.

Что такое синдром преждевременного старения

Про особенности редкой болезни Факты ICTV попросили рассказать семейного врача Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Синдром преждевременного старения, или сенильный нанизм — крайне редкое заболевание, имеющее генетическую природу, — рассказала врач.

По ее словам, с этим заболеванием рождается один ребенок на 8 млн новорожденных.

К настоящему времени в мировой литературе описано около 70 пациентов с синдромом Гетчинсона-Гилфорда.

Людмила Сердюк объяснила, что причина генетического сбоя, ведущая к возникновению этого синдрома, до сих пор непонятна. Прежде всего потому, что патология крайне редкая.

Что же касается клиники, то пациенты с прогерией имеют особенную внешность и скелетные аномалии. Интеллект средний и выше среднего. Для синдрома также характерен распространенный атеросклероз с поражением коронарных сосудов, аорты, сосудов головного мозга.

Источник: Дина Химич

Фото: Дина Химич