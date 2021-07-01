В Украине 1 июля заработают два новых пакета медицинских услуг в программе медицинских гарантий — бесплатные медицинские услуги для пациентов с хроническими заболеваниями почек и психиатрическая помощь от мобильных бригад.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов во время брифинга 1 июля.

По его словам, в перечень медицинских услуг, которые бесплатно будут получать пациенты, нуждающиеся в перитонеальном диализе, включены:

первичный осмотр;

наблюдение за эффективностью диализного лечения;

проверка и проведение повторного обучения пациента, а также обучение родственников;

оценка возможности организации процедур перитонеального диализа пациентом самостоятельно;

лабораторные исследования, в соответствии с отраслевыми стандартами;

диагностика и медикаментозное лечение анемии;

обеспечение лекарственными средствами в соответствии с Национальным перечнем основных лекарственных средств, медицинскими изделиями и расходными материалами и прочее.

По программе медицинских гарантий 2021 на лечение этим методом заложили 168 млн грн.

В то же время психиатрическая помощь будет оказываться мобильными мультидисциплинарными командами. Она рассчитана на пациентов, завершивших лечение в стационаре.

Пациенты и их семьи смогут бесплатно получить:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации;

проведение необходимых психодиагностических тестов;

контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Кроме того, поддержку со стороны члена мобильной бригады смогут получить члены семьи пациента и его законные представители. Их обучат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

В НСЗУ отметили, что получить помощь от мобильной бригады можно, если пациент получит направление у врача-психиатра или у своего семейного врача. Бригаду нельзя вызвать по телефону. Но если у человека резкое ухудшение состояния, которое угрожает его здоровью, следует обратиться по номеру 103.

На услуги мобильных мультидисциплинарных команд в Программе медицинских гарантий заложили 60 млн грн.

Источник: НСЗУ