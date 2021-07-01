В Украине 1 июля заработают два новых пакета медицинских услуг в программе медицинских гарантий — бесплатные медицинские услуги для пациентов с хроническими заболеваниями почек и психиатрическая помощь от мобильных бригад.
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов во время брифинга 1 июля.
По его словам, в перечень медицинских услуг, которые бесплатно будут получать пациенты, нуждающиеся в перитонеальном диализе, включены:
- первичный осмотр;
- наблюдение за эффективностью диализного лечения;
- проверка и проведение повторного обучения пациента, а также обучение родственников;
- оценка возможности организации процедур перитонеального диализа пациентом самостоятельно;
- лабораторные исследования, в соответствии с отраслевыми стандартами;
- диагностика и медикаментозное лечение анемии;
- обеспечение лекарственными средствами в соответствии с Национальным перечнем основных лекарственных средств, медицинскими изделиями и расходными материалами и прочее.
По программе медицинских гарантий 2021 на лечение этим методом заложили 168 млн грн.
В то же время психиатрическая помощь будет оказываться мобильными мультидисциплинарными командами. Она рассчитана на пациентов, завершивших лечение в стационаре.
Пациенты и их семьи смогут бесплатно получить:
- психиатрическое освидетельствование и помощь;
- индивидуальный план лечения и реабилитации;
- проведение необходимых психодиагностических тестов;
- контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.
Кроме того, поддержку со стороны члена мобильной бригады смогут получить члены семьи пациента и его законные представители. Их обучат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.
В НСЗУ отметили, что получить помощь от мобильной бригады можно, если пациент получит направление у врача-психиатра или у своего семейного врача. Бригаду нельзя вызвать по телефону. Но если у человека резкое ухудшение состояния, которое угрожает его здоровью, следует обратиться по номеру 103.
На услуги мобильных мультидисциплинарных команд в Программе медицинских гарантий заложили 60 млн грн.
Источник: НСЗУ