В Шотландии зафиксировали вспышку Covid-19 после матча Евро-2020 с Англией

По данным Службы общественного здравоохранения Шотландии, в стране за последние дни зафиксирован 1991 новый случай коронавируса.

Среди них приблизительно две трети людей заявили, что накануне ездили в Лондон, чтобы посмотреть матч Евро-2020 сборной Англии против команды Шотландии, состоявшийся 18 июня.

397 людей присутствовали на игре на стадионе Уэмбли, а 55 случаев Covid-19 связаны с фанзоной в Глазго, где сборная Украины сыграла против Швеции и одержала победу, выйдя в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Еще 38 и 37 случаев Covid-19 соответственно зафиксировали после матчей Шотландии против Хорватии и Чехии на местном стадионе.

Власти призывают болельщиков не ехать в Рим, где в субботу состоится поединок между сборной Украины и команды Англии. Министр парламента Великобритании Энн-Мари Тревельян призвала болельщиков Англии оставаться дома и безопасно смотреть матчи Евро-2020.