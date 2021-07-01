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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

В Англии беременным отказывают в психиатрической помощи из-за Covid-19

женщина плачет

С начала пандемии, в 2020-2021 годах, тысячам беременных женщин в Великобритании было отказано в жизненно важной помощи для их психического здоровья. Об этом сообщили представители Королевского колледжа психиатров.

По статистике, примерно каждая пятая женщина страдает перинатальными проблемами психического здоровья, такими как депрессия, беспокойство и другие состояния, возникающие во время беременности или в первый год после рождения ребенка.

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Королевский колледж психиатров также обнаружил, что пандемия не была единственной причиной, по которой не уделялось внимание психическому здоровью тысяч женщин. Имело место и отсутствие местных инвестиций в перинатальные услуги по охране психического здоровья.

— Финансирование психиатрических учреждений давно назрело, но в условиях пандемии Covid-19 оно становится более неотложным, — отметила специалист колледжа по связям с общественностью Вики Нэш.

По ее словам, женщины несут на себе основную тяжесть кризиса Covid-19, когда им приходится совмещать обязанности по уходу за ребенком с работой и домашним обучением, что приводит к ухудшению психического благополучия женщин.

Королевский колледж психиатров требует финансирования в следующем обзоре расходов. Психиатры также обращаются к местным руководителям здравоохранения в определенных областях для решения давних проблем с финансированием.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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