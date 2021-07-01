Случаи заболеваемости Covid-19 в летний период будут стабильно снижаться, но осенью вероятно их увеличение. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошалко.

— Сейчас мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъем заболеваемости не ожидаем, — сказала специалист.

По ее словам, рост случает заболеваний Covid-19, который наблюдается в последние два дня, происходит на фоне снижения данных о летальных исходах, о количестве госпитализаций и других эпидпоказателей.

Однако, несмотря на умеренно оптимистичные прогнозы, Оксана Кошалко напомнила, что ограничения, обусловленные карантином, никто не отменял.

— Их соблюдение поможет встретить новую Covid-волну, которую мы ожидаем осенью, — отметила эпидемиолог.

По ее словам, крайне важно ускорять темпы вакцинации. Особенно в контексте потенциальной угрозы в связи с появлением на территории Украины Covid-штамма Дельта.

От вакцинации против гриппа в предстоящем сезоне тоже не следует забывать, подчеркнула Оксана Кошалко.