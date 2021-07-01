Всемирная организация здравоохранения объявила Китай свободным от малярии после 70 лет борьбы с заболеванием.

Об этом сообщили в организации. Они отметили, что в течение четырех лет в стране не зафиксировали ни одного случая малярии.

— Сегодня, 30 июня, мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии. Их успех был заработан тяжелым трудом и пришел только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий, – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В то же время в Пекине называют отсутствие малярии в стране большим достижением в деле защиты прав человека в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь утверждает, Коммунистическая партия Китая и китайское правительство всегда уделяли приоритетное внимание здравоохранению, безопасности и процветанию людей.

Китай – первая страна в регионе ВОЗ в Западной части Тихого океана, которая получила сертификат об отсутствии малярии в течение последних 30 лет. Этого статуса также достигли Австралия, Сингапур и Бруней-Даруссалам.

По данным ВОЗ, в 1940-х годах в Китае насчитывалось около 30 млн случаев заболевания в год. В стране начали использовать противомалярийные препараты, опрыскивая места размножения комаров и распространяя обработанные инсектицидами сетки, поэтому заболеваемость уменьшилась. Диагностику и лечение малярии сделали более доступной для большинства населения.

В 2019 году во всем мире было зарегистрировано 229 млн случаев малярии и 409 тыс. случаев смертей. Около 94% всех случаев заражения зарегистрированы в Африке.

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Малярия — это опасное инфекционное заболевание. Его возбудителями являются простейшие микроорганизмы – плазмодии, которые после проникновения в организм человека поражают эритроциты, что может приводить к гибели больного. Их переносят от инфицированного человека комары рода Anopheles.

Основными проявлениями болезни являются лихорадка, головная боль, боли в крупных суставах и пояснице, может возникать тошнота. Для того чтобы вылечить болезнь, больному необходимо пройти курс интенсивной терапии.

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Источник: ВООЗ