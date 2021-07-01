Ученые Кембриджского университета в США выявили 200 уже существующих и давно одобренных лекарств, которые, по их предположениям, будут работать против Covid-19. Сорок из них в настоящее время проходят клинические испытания.

В ходе научной работы была использована комбинация вычислительной биологии и машинного обучения для создания всеобъемлющей карты белков, которые помогают вирусу SARS-CoV-2 проникнуть в клетку-хозяина и белков, образующихся в результате инфекции.

Изучив эту сеть с использованием искусственного интеллекта (ИИ), ученые смогли идентифицировать ключевые белки, участвующие в инфекции, а также биологические пути, на которые могут быть нацелены лекарства.

— Мы надеемся, что этот ресурс потенциальных лекарств ускорит разработку новых лекарств против Covid-19 для быстрого реагирования на новые варианты SARS-CoV2 и других новых патогенов, которые могут вызвать будущие пандемии, — отметил ведущий исследователь доктор Намшик Хан.

Протестировав подмножество препаратов, участвующих в репликации вируса, ученые обнаружили, что два из них, в частности, противомалярийный прогуанил и сульфасалазин, используемый для лечения ревматоидного артрита, снижают репликацию вируса SARS-CoV-2 в клетках, что повышает вероятность их потенциального использовать для лечения Covid-19.

Ученые утверждают, что их исследование предоставило неожиданную информацию о механизмах, лежащих в основе Covid-19, и несколько многообещающих препаратов, которые могут быть использованы для лечения или предотвращения заражения.

А использование в ходе исследования алгоритмов искусственного интеллекта даст уникальную возможность подтвердить затем полученные данные лабораторными подходами.