Европейский цифровой Covid-сертификат призван способствовать безопасному и свободному перемещению граждан по странам Европейского Союза во время пандемии Covid-19.
Страны-члены ЕС могут уже начать выпуск и использование документа, технические параметры которого стали доступны с 1 июля 2021 года.
Что такое европейский цифровой Covid-сертификат
Европейский цифровой Covid-сертификат — это цифровое доказательство того, что предъявивший его человек:
- был вакцинирован против Covid-19;
- получил отрицательный результат ПЦР-теста;
- выздоровел от Covid-19.
Главные особенности европейского цифрового Covid-сертификата
- цифровой и/или бумажный формат;
- наличие QR-кода;
- бесплатная выдача;
- записан на национальном и английском языках;
- безопасный и надежный;
- действует во всех странах ЕС.
Как получить европейский цифровой Covid-сертификат
За выдачу Covid-сертификата отвечают национальные органы. Его могут выдать, например, центры тестирования или органы здравоохранения, или напрямую — через портал электронного здравоохранения.
Цифровую версию можно сохранить на мобильном устройстве. Граждане также могут запросить бумажную версию. Оба будут иметь QR-код, содержащий важную информацию, а также цифровую подпись, чтобы убедиться, что сертификат подлинный.
Государства-члены согласовали общий дизайн, который может использоваться для электронной и бумажной версий для облегчения распознавания.
Как Covid-сертификат поможет свободному перемещению
Европейский цифровой Covid-сертификат будет принят во всех государствах-членах ЕС. Это поможет обеспечить скоординированное снятие существующих ограничений.
Во время путешествий владелец европейского цифрового Covid-сертификата должен в принципе быть освобожден от ограничений на свободное передвижение. Государствам-членам дследует воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для владельцев цифрового Covid-сертификата, если эти ограничения не являются необходимыми и соразмерными с точки зрения охраны здоровья населения.
Смогут ли граждане, которые еще не прошли вакцинацию, поехать в другую страну ЕС
Да. Европейский цифровой Covid-сертификат подтвердит результаты тестирования, которое часто требуется в соответствии с ограничениями общественного здравоохранения.
Имеет ли значение, какую вакцину получил человек
Свидетельства о вакцинации будут выданы привитому человеку от любой Covid-вакцины.
Государства-члены должны будут принимать сертификаты о вакцинации для вакцин, получивших разрешение на продажу в ЕС. Государства-члены могут принять решение распространить это действие также на путешественников из ЕС, получивших другую вакцину.
Государства-члены должны еще решить, принимают ли они свидетельство о вакцинации после введения одной дозы или после завершения полного цикла вакцинации.
Какие данные включены в Covid—сертификат
Европейский цифровой Covid-сертификат содержит необходимую ключевую информацию, такую как имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующую информацию о вакцине/тесте/восстановлении и уникальный идентификатор. Эти данные остаются в сертификате и не сохраняются, когда сертификат проверяется в другом государстве-члене.
Сертификаты будут включать только ограниченный набор необходимой информации. Это не может быть сохранено странами, которые человек посетил. Проверяется только действительность и подлинность сертификата путем проверки того, кто его выдал и подписал. Все данные о состоянии здоровья остаются у государства-члена ЕС, выдавшего европейский цифровой Covid-сертификат.
Источник: ec.europa.eu