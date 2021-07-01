Европейский цифровой Covid-сертификат призван способствовать безопасному и свободному перемещению граждан по странам Европейского Союза во время пандемии Covid-19.

Страны-члены ЕС могут уже начать выпуск и использование документа, технические параметры которого стали доступны с 1 июля 2021 года.

Что такое европейский цифровой Covid-сертификат

Европейский цифровой Covid-сертификат — это цифровое доказательство того, что предъявивший его человек:

был вакцинирован против Covid-19;

получил отрицательный результат ПЦР-теста;

выздоровел от Covid-19.

Главные особенности европейского цифрового Covid-сертификата

цифровой и/или бумажный формат;

наличие QR-кода;

бесплатная выдача;

записан на национальном и английском языках;

безопасный и надежный;

действует во всех странах ЕС.

Как получить европейский цифровой Covid-сертификат

За выдачу Covid-сертификата отвечают национальные органы. Его могут выдать, например, центры тестирования или органы здравоохранения, или напрямую — через портал электронного здравоохранения.

Цифровую версию можно сохранить на мобильном устройстве. Граждане также могут запросить бумажную версию. Оба будут иметь QR-код, содержащий важную информацию, а также цифровую подпись, чтобы убедиться, что сертификат подлинный.

Государства-члены согласовали общий дизайн, который может использоваться для электронной и бумажной версий для облегчения распознавания.

Как Covid-сертификат поможет свободному перемещению

Европейский цифровой Covid-сертификат будет принят во всех государствах-членах ЕС. Это поможет обеспечить скоординированное снятие существующих ограничений.

Во время путешествий владелец европейского цифрового Covid-сертификата должен в принципе быть освобожден от ограничений на свободное передвижение. Государствам-членам дследует воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для владельцев цифрового Covid-сертификата, если эти ограничения не являются необходимыми и соразмерными с точки зрения охраны здоровья населения.

Смогут ли граждане, которые еще не прошли вакцинацию, поехать в другую страну ЕС

Да. Европейский цифровой Covid-сертификат подтвердит результаты тестирования, которое часто требуется в соответствии с ограничениями общественного здравоохранения.

Имеет ли значение, какую вакцину получил человек

Свидетельства о вакцинации будут выданы привитому человеку от любой Covid-вакцины.

Государства-члены должны будут принимать сертификаты о вакцинации для вакцин, получивших разрешение на продажу в ЕС. Государства-члены могут принять решение распространить это действие также на путешественников из ЕС, получивших другую вакцину.

Государства-члены должны еще решить, принимают ли они свидетельство о вакцинации после введения одной дозы или после завершения полного цикла вакцинации.

Какие данные включены в Covid—сертификат

Европейский цифровой Covid-сертификат содержит необходимую ключевую информацию, такую ​​как имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующую информацию о вакцине/тесте/восстановлении и уникальный идентификатор. Эти данные остаются в сертификате и не сохраняются, когда сертификат проверяется в другом государстве-члене.

Сертификаты будут включать только ограниченный набор необходимой информации. Это не может быть сохранено странами, которые человек посетил. Проверяется только действительность и подлинность сертификата путем проверки того, кто его выдал и подписал. Все данные о состоянии здоровья остаются у государства-члена ЕС, выдавшего европейский цифровой Covid-сертификат.

Источник: ec.europa.eu